MEIO AMBIENTE

Movimento Regata das Pontes promove união em defesa do Lago Paranoá

Em pontapé inicial para Conferência Internacional de Resíduos Sólidos e Saneamento (CIRSOL) que será realizada em Brasília, o Regata das Pontes uniu esporte e conscientização na limpeza das águas do Lago Paranoá neste domingo (24/8)

Ontem uma série de atividades foram realizadas no Lago Paranoá - (crédito: Divulgação/CIRSOL)
O Lago Paranoá recebeu, neste domingo (23/8), uma série de atividades foram realizadas no pier localizado na altura do Clube Naval de Brasília: remo, canoa, vela e uma limpeza profunda e necessária nas águas.

A programação, que nasceu com o intuito de conscientizar os moradores da capital federal, começou no início da manhã. No entanto, a profundidade dessas ações vão muito além dos afazeres realizados em um domingo ensolarado. Isso porque, durante a semana, acontecerá a II CIRSOL — Conferência Internacional de Resíduos Sólidos e Saneamento, de amanhã a sexta-feira.

Dessa forma, a limpeza no Lago Paranoá foi apenas o trailer de atividades ainda mais extensas, voltadas para a conscientização do meio ambiente e das práticas sustentáveis. Para Claudia Alencar, ex atleta da seleção brasileira de remo e fundadora do Instituto Esporte pelo Planeta, as questões climáticas também estão associadas ao projeto executado no Clube Naval de Brasília. 

“Quantos lugares estão poluídos hoje, cheios de sedimentos e resíduos na água? Viemos aqui para fazer um momento de hospitalidade com os apreciadores e participantes. De alguma maneira, sabemos que o esporte tem uma força midiática muito grande, por isso, também, vamos ajudar a divulgar”, afirma, confiante de que a atividade levada ao Lago Paranoá tenha trazido bons frutos para a capital federal.

Força conjunta

Coordenador de mergulho na limpeza do espaço, Marcelo Reisman, 52, também é presidente da Associação de Mergulho e Pesca Sub do DF. Para ele, recolher o lixo presente no Lago Paranoá é uma ação de força conjunta. A afirmação, de fato, se ilustra na união com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

Nesse caminho, juntos, a ideia é preservar um bem em comum de toda a população do Distrito Federal. Mais do que isso, plantar uma semente que pode demorar anos para florescer, mas que no futuro as novas gerações agradecerão. “Conscientizar é o que devemos fazer. O meio ambiente não merece a poluição que jogamos nele. Todos os órgãos que fazem tratamento de lixo, são nossos parceiros agora”, acrescenta Marcelo.

 

Serviço CIRSOL:

Data: 26 a 29 de agosto de 2025 

Local: Museu Nacional da República (abertura oficial da CIRSOL) - Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (Feira de Negócios Sustentáveis) e Faculdade Presbiteriana Mackenzie (902 Sul) – Brasília/DF. 

Formato: Híbrido (presencial e virtual, com transmissão ao vivo pelo site aos inscritos e tradução simultânea) — evento gratuito.

Contato: (61) 3020-1405 

E-mail: contato@cirsol.com.br 

Mais informações: www.cirsol.com.br

Saiba Mais

    Além da remoção de lixos, vários esportes foram praticados para celebrar o evento Foto: Divulgação/CIRSOL
    O Lago Paranoá é um tesouro para os brasilienses Foto: Divulgação/CIRSOL
    Cerca de 300kg de lixos foram retirados do Lago Paranoá Foto: Material Cedido ao Correio
    Mergulhadores retiram lixo do Lago Paranoá Foto: Material Cedido ao Correio
    Célio Dias é educador corporal, ex-atleta de remo olímpico pela seleção brasileira e dez vezes campeão brasileira na modalidade Foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS
    Aymore Jaroslav de Melo, 74 anos, continua ativo e em boa forma Foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS
    Marcelo Reisman foi o coordenador de mergulho da ação no Lago Paranoá Foto: Eduardo Fernandes/CB/DAPress
    Ana Paula Rodrigues, coordenadora-geral da CIRSOL, e Cláudia Alencar, atleta de remo e do Instituto Esporte pelo Planeta, que organizou a Regata com os demais parceiros Foto: Eduardo Fernandes/CB/DAPress

Eduardo Fernandes - Correio Braziliense

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes - Correio Braziliense
postado em 24/08/2025 16:24
