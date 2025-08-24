Movimento Regata das Pontes promove união em defesa do Lago Paranoá

O Lago Paranoá recebeu, neste domingo (23/8), uma série de atividades foram realizadas no pier localizado na altura do Clube Naval de Brasília: remo, canoa, vela e uma limpeza profunda e necessária nas águas.

A programação, que nasceu com o intuito de conscientizar os moradores da capital federal, começou no início da manhã. No entanto, a profundidade dessas ações vão muito além dos afazeres realizados em um domingo ensolarado. Isso porque, durante a semana, acontecerá a II CIRSOL — Conferência Internacional de Resíduos Sólidos e Saneamento, de amanhã a sexta-feira.



Dessa forma, a limpeza no Lago Paranoá foi apenas o trailer de atividades ainda mais extensas, voltadas para a conscientização do meio ambiente e das práticas sustentáveis. Para Claudia Alencar, ex atleta da seleção brasileira de remo e fundadora do Instituto Esporte pelo Planeta, as questões climáticas também estão associadas ao projeto executado no Clube Naval de Brasília.



“Quantos lugares estão poluídos hoje, cheios de sedimentos e resíduos na água? Viemos aqui para fazer um momento de hospitalidade com os apreciadores e participantes. De alguma maneira, sabemos que o esporte tem uma força midiática muito grande, por isso, também, vamos ajudar a divulgar”, afirma, confiante de que a atividade levada ao Lago Paranoá tenha trazido bons frutos para a capital federal.



Força conjunta



Coordenador de mergulho na limpeza do espaço, Marcelo Reisman, 52, também é presidente da Associação de Mergulho e Pesca Sub do DF. Para ele, recolher o lixo presente no Lago Paranoá é uma ação de força conjunta. A afirmação, de fato, se ilustra na união com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).



Nesse caminho, juntos, a ideia é preservar um bem em comum de toda a população do Distrito Federal. Mais do que isso, plantar uma semente que pode demorar anos para florescer, mas que no futuro as novas gerações agradecerão. “Conscientizar é o que devemos fazer. O meio ambiente não merece a poluição que jogamos nele. Todos os órgãos que fazem tratamento de lixo, são nossos parceiros agora”, acrescenta Marcelo.



Serviço CIRSOL:



Data: 26 a 29 de agosto de 2025



Local: Museu Nacional da República (abertura oficial da CIRSOL) - Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (Feira de Negócios Sustentáveis) e Faculdade Presbiteriana Mackenzie (902 Sul) – Brasília/DF.

Formato: Híbrido (presencial e virtual, com transmissão ao vivo pelo site aos inscritos e tradução simultânea) — evento gratuito.

Contato: (61) 3020-1405



E-mail: contato@cirsol.com.br



Mais informações: www.cirsol.com.br















