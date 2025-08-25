Acidente envolvendo três carros na W3 Norte deixa uma pessoa ferida

Na manhã nesta segunda-feira (25/8) três carros se envolveram em um acidente, que ocorreu na W3 norte, altura da quadra 714, sentido sul. A colisão resultou no tombamento de um dos veículos. Uma motorista sofreu ferimentos e teve que ser encaminhada para o Hospital de Base.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empenhando cinco viaturas. No local, os militares prestaram os primeiros socorros às vítimas.
Ainda não se tem a dinâmica do acidente.
postado em 25/08/2025 16:01