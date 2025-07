GDF autoriza início de obras na W3 Norte e no Setor Comercial Sul

GDF amplia requalificação urbana com obras na W3 Norte e no Setor Comercial Sul - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Na manhã desta terça-feira (22/7), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou as ordens de serviço para a construção de calçadas, reforma nos estacionamentos e recuperação de áreas verdes em trecho da W3 Norte e na Quadra 06 do Setor Comercial Sul. "Brasília, apesar de ser uma cidade jovem, precisa dessa revitalização, pois, aos poucos (a cidade) foi ficando antiga e é preciso ter essa nova visão para estimular o comércio, aumentar a renda e o emprego das pessoas, além de dar mais qualidade de vida para os moradores", afirmou o chefe do Executivo.

Leia também: Ibaneis determina prioridades do GDF para o segundo semestre

As obras de requalificação das quadras 713 a 716, na W3 Norte, incluem: implantação de 42.005 m² de calçadas acessíveis, recuperação de 17.087 m² de áreas verdes; plantio de 226 novas árvores; reorganização dos estacionamentos, com 1.368 vagas de veículos, 229 para motos e 135 para bicicletas; criação de calçadas sombreadas que conectam de forma segura e confortável as paradas de ônibus e instalação de travessias elevadas, a fim de priorizar a segurança de pedestres e ciclistas. O investimento previsto é de R$ 4.250.000.

Na Quadra 6 do Setor Comercial Sul, estão previstas a implementação de um novo padrão de calçadas acessíveis; as melhorias em rampas e travessias de pedestres; a reorganização de vagas de estacionamento; a criação de área de convívio (quiosques e pontos de ônibus); e a instalação de cobertura metálica (sombreiros). O valor do contrato, com a empresa Urbana Ambiental Construção, é de R$ 3.072.132,50.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Estamos trabalhando para poder entregar essa obra no menor prazo possível, para que até o fim do mandato, a gente tenha toda a W3 Norte revitalizada", disse Ibaneis. Quanto às obras no Setor Comercial Sul, o governador acrescentou que, em breve, será assinada a ordem de serviço para requalificação das quadras 1 e 2, visando reforçar o comércio da região.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, destacou que, por meio de parcerias com a Companhia Energética de Brasília (CEB), será feita a otimização dos pontos de iluminação na Asa Norte. "Queremos trazer mais segurança à região e evitar, também, os furtos de cabos. Esperamos que os transtornos das obras sejam os menores possíveis", afirmou. O investimento total previsto é de R$ 8,52 milhões.