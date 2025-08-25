InícioCidades DF
Vídeo: mico é resgatado após incêndio em fazenda de Planaltina

O animal, com várias queimaduras, foi socorrido neste sábado (23/8) e transportado para o Hospital da Fauna Silvestre

O pequeno mico foi resgatado com várias queimaduras - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Um pequeno mico foi resgatado, após um incêndio, na tarde de sábado (23/8), na fazenda Mestre D’Armas, Chácara 19, em Planaltina.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combatia o fogo na região quando as equipes localizaram o mico com marcas de queimaduras. O animal foi resgatado e levado para o quartel, enquanto aguardava a remoção por uma equipe veterinária.

Veja o vídeo:

O mico foi transportado para o Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde receberá tratamento. Assim que possível, será devolvido à vida silvestre.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho

Por Marcelo Thompson Flores
postado em 25/08/2025 16:21 / atualizado em 25/08/2025 16:22
