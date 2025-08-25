Homem preso por ameaçar Felca vendia material infantil na web; entenda

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25), em Pernambuco, um homem acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca.
A prisão é resultado de uma decisão emergencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida no último dia 17, após a divulgação do vídeo em que o influenciador denuncia casos de “adultização” de crianças nas redes sociais e acusa Hytalo Santos de exploração de menores.
O suspeito, identificado como Cayo Lucas, é investigado por lucrar com a venda de vídeos e fotos de vítimas de estupro virtual. Segundo a polícia, as ameaças a Felca surgiram como uma retaliação à repercussão do conteúdo divulgado por ele.
Após receber mensagens com ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia, o influenciador acionou a Justiça e solicitou a quebra de sigilo de um e-mail específico por meio do Google Brasil.
O pedido foi acatado com urgência, e a Justiça determinou que o Google fornecesse, em até 24 horas, os dados de identificação do remetente, incluindo IPs de acesso e informações cadastrais. A investigação concluiu que os e-mails foram enviados no dia 16 de agosto, poucas horas depois da repercussão do vídeo de Felca que denunciava práticas abusivas de Hytalo Santos nas redes sociais.
Em uma das mensagens, enviadas às 5h30 da manhã, o autor escreveu: “Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos”, seguido de ameaças explícitas: “Você tá enganado, você vai ferrar muito sua vida”, “prepara pra morrer” e “você vai pagar com a sua vida”. Um segundo e-mail, enviado às 8h05, reforçava o tom agressivo e intimidatório.
A prisão de Cayo Lucas ocorre em um momento em que o trabalho de Felca vem sendo amplamente reconhecido por mobilizar a opinião pública contra a sexualização precoce de crianças e adolescentes na internet. A repercussão do caso expõe também os riscos enfrentados por influenciadores que utilizam suas plataformas para denunciar crimes e comportamentos abusivos.
Por Mariana Morais
postado em 25/08/2025 16:01