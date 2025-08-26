"Investigação foi importante para evitar tragédia", diz Ibaneis sobre ataques

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), falou, na manhã desta terça-feira (26/8), sobre o ataque planejado por adolescentes de 17 anos em uma escola do DF. Ao Correio, o chefe do Executivo elogiou o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que, acionada pela coordenação da escola, interceptou conversas entre os jovens e desarticulou o plano. "A investigação da Polícia Civil foi muito importante para evitar uma tragédia", afirmou Ibaneis.

Segundo investigação da PCDF, os adolescentes planejavam o ataque à escola para meados de setembro. Em um dos vídeos interceptados pela polícia, os menores planejam a data do ataque a uma escola. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou em nota que, ao tomar conhecimento do caso, adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou o caso à Polícia Civil, que investiga os fatos. Segundo a nota oficial, o caso continua sendo acompanhado de perto.

"A Diretoria de Apoio à Saúde dos Estudantes (Diase) prestará assistência aos estudantes envolvidos e oferecerá suporte às escolas afetadas. Demais informações acerca dos estudantes não serão fornecidas para a preservação dos menores. A pasta reafirma seu compromisso com a segurança, o bem-estar e o acompanhamento integral de todos os estudantes, adotando todas as providências necessárias para o esclarecimento e resolução da situação", informa a nota.

Segundo a polícia, os adolescentes atacavam negros, homossexuais e faziam apologia ao nazismo. Numa das mensagens interceptadas pelos investigadores, um deles dispara. “Cala a boca, filho da p… traveco de merda. Vai virar homem de verdade pra tu querer falar de nós, vai chupar um canavial [...], seu viadinho. Aqui é Brasil, seu argentino de merda. Se eu te ver na rua, eu te espanco todo e piso no seu crânio com meu coturno e cuspo no seu crânio, seu traveco de merda”.