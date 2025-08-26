InícioCidades DF
"Investigação foi importante para evitar tragédia", diz Ibaneis sobre ataques

Governador falou ao Correio sobre o ataque planejado por adolescentes no DF. O plano foi desarticulado devido ao trabalho da Polícia Civil (PCDF)

Eixo Capital. Governador Ibaneis Rocha participa da reabertura da 10a DP no Lago Sul - (crédito: Agencia Brasilia)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), falou, na manhã desta terça-feira (26/8), sobre o ataque planejado por adolescentes de 17 anos em uma escola do DF. Ao Correio, o chefe do Executivo elogiou o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que, acionada pela coordenação da escola, interceptou conversas entre os jovens e desarticulou o plano. "A investigação da Polícia Civil foi muito importante para evitar uma tragédia", afirmou Ibaneis. 

Segundo investigação da PCDF, os adolescentes planejavam o ataque à escola para meados de setembro. Em um dos vídeos interceptados pela polícia, os menores planejam a data do ataque a uma escola. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou em nota que, ao tomar conhecimento do caso, adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou o caso à Polícia Civil, que investiga os fatos. Segundo a nota oficial, o caso continua sendo acompanhado de perto.

"A Diretoria de Apoio à Saúde dos Estudantes (Diase) prestará assistência aos estudantes envolvidos e oferecerá suporte às escolas afetadas. Demais informações acerca dos estudantes não serão fornecidas para a preservação dos menores. A pasta reafirma seu compromisso com a segurança, o bem-estar e o acompanhamento integral de todos os estudantes, adotando todas as providências necessárias para o esclarecimento e resolução da situação", informa a nota.

Segundo a polícia, os adolescentes atacavam negros, homossexuais e faziam apologia ao nazismo. Numa das mensagens interceptadas pelos investigadores, um deles dispara. “Cala a boca, filho da p… traveco de merda. Vai virar homem de verdade pra tu querer falar de nós, vai chupar um canavial [...], seu viadinho. Aqui é Brasil, seu argentino de merda. Se eu te ver na rua, eu te espanco todo e piso no seu crânio com meu coturno e cuspo no seu crânio, seu traveco de merda”.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mila Ferreira e Mariana Saraiva
postado em 26/08/2025 12:21
