PM fã de Caetano Veloso cumprimenta o cantor com beijo durante blitz

Em um gesto de genuína reverência, o PM pediu licença para cumprimentá-lo com um beijo na bochecha - (crédito: Redes sociais)

O que era para ser mais uma blitz de trânsito em Brasília, tornou-se palco de um encontro inusitado. Um policial militar, fã de longa data da música brasileira, fazia seu trabalho rotineiro. Ao checar os ocupantes, a surpresa: o motorista era ninguém menos do que o cantor e compositor Caetano Veloso. Tomado pela emoção, o policial se aproximou do veículo, não para uma inspeção, mas para expressar sua admiração com um beijo. Veja:





O caso ocorreu no último sábado (23/8). Sem hesitar, o PM se identificou como um fã do artista e, em uma atitude de genuína reverência, pediu licença para cumprimentá-lo com um beijo na bochecha. O cantor, conhecido por sua simpatia, recebeu o gesto com um sorriso e retribuiu a gentileza.

A cena, capturada por passageiros no carro do próprio cantor, rapidamente se espalhou, gerando uma onda de comentários positivos sobre a quebra de protocolos e a demonstração de afeto e admiração por parte do policial.

Em uma publicação no Twitter, o cantor comentou sobre o encontro. “Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do Cerrado?”.