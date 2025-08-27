O que explica a deflação de agosto em Brasília

O grupo de alimentação e bebidas teve uma queda de 0,24%, a maior desde agosto de 2024, com destaque para a redução de preços de itens como arroz (-7,86%), tomate (-5,50%), batata-inglesa (-18,96%), cebola (-14,99%) e ovos de galinha (-6,56%) - (crédito: Ed Alves/CB)

A prévia da inflação para Brasília, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou uma taxa de -0,29% em agosto de 2025, segundo o IBGE. É a menor taxa desde janeiro de 2024, contrastando com a média nacional, que também teve uma queda, mas menos acentuada, ficando em -0,14%. No acumulado do ano, o índice na capital federal ainda apresenta alta de 3,29%, e em 12 meses, de 4,77%.

A queda foi puxada, principalmente, pela redução nos preços dos grupos de transporte; habitação; e alimentação e bebidas. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco apresentaram queda em agosto na capital federal.

O grupo de transporte foi o que mais contribuiu para a deflação de Brasília, com uma queda de 1,22%. Essa redução foi impulsionada pela diminuição nos preços da gasolina (-2,33%), carro novo (-2,58%) e seguro voluntário de veículo (-3,23%)

Outro grupo com impacto significativo foi o de habitação, que registrou queda de 1,01%. A maior contribuição veio da energia elétrica residencial, que recuou 6,80%, devido à incorporação do Bônus de Itaipu, um crédito concedido nas contas de luz emitidas em agosto. É importante ressaltar que, apesar da queda, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 esteve em vigor no mês, adicionando R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

Cebola e batata

O grupo de alimentação e bebidas teve uma queda de 0,24%, a maior desde agosto de 2024, com destaque para a redução de preços de itens como arroz (-7,86%), tomate (-5,50%), batata-inglesa (-18,96%), cebola (-14,99%) e ovos de galinha (-6,56%).

Enquanto a maioria dos grupos desacelerava, as despesas pessoais registraram um aumento, passando de 0,43% em julho para 0,83% em agosto. O principal fator para essa alta foi o reajuste nos jogos da Caixa, em vigor desde 9 de julho, que subiram 11,45% e foram o item que mais impulsionou o IPCA-15 para cima no mês (0,05 ponto percentual) em Brasília.

Dados do mercado imobiliário

A região Centro-Oeste teve uma retração no lançamento de apartamentos no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, foram 10.181 unidades, 10,2% menos que o registrado no mesmo período de 2024. No total, 64,3% das unidades lançadas no Centro-Oeste são de padrão médio. No primeiro semestre de 2025, as unidades do Minha Casa Minha Vida representaram 53,7% dos lançamentos na região.

Esses são alguns dados do CBIC Indicadores Regionais: Centro-Oeste, estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) que serão apresentados hoje, a partir das 17h, no auditório do Sinduscon-DF, que é correalizador do evento ao lado da Ademi-DF.

Destinado a empresários do setor, o evento da entidade nacional da construção tem apoio da Fibra e patrocínio do BRB.

R$ 3 mil

Valor que uma empresa terá que pagar a um cliente por cobrar uma dívida falsa. Na decisão, o juiz Enilton Alves Fernandes, do 5º Juizado Especial Cível de Brasília, considerou inadequado o uso de expressões como "ação necessária", "regularização imediata" ou "seu CPF pode ser comprometido" para uma pessoa sem histórico de inadimplemento perante qualquer credor informado e sendo obrigado a fornecer dados pessoais sob a falsa premissa de existência de débito.

Ao lado de Einstein

Cícero Moraes, referência em computação gráfica 3D no país, foi admitido na Sigma Xi (foto: Material cedido ao Correio)

O designer e pesquisador Cícero Moraes, referência em computação gráfica 3D no país, foi admitido na Sigma Xi, tradicional sociedade científica fundada em 1886 nos Estados Unidos e que teve nomes como Albert Einstein e Richard Feynman entre os integrantes. Reconhecido por criações como o primeiro casco de tartaruga impresso em 3D, Moraes celebra o feito como marco na trajetória de pesquisador independente. Além disso, ele mantém intensa agenda em áreas como forense, arqueologia e antropologia, e recentemente teve artigo em destaque no periódico Archaeometry sobre o Santo Sudário de Turim.