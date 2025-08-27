InícioCidades DF
O que explica a deflação de agosto em Brasília

A queda da inflação foi puxada principalmente pela redução nos preços dos grupos de transporte; habitação; e alimentação e bebidas. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco apresentaram queda em agosto na capital federal

O grupo de alimentação e bebidas teve uma queda de 0,24%, a maior desde agosto de 2024, com destaque para a redução de preços de itens como arroz (-7,86%), tomate (-5,50%), batata-inglesa (-18,96%), cebola (-14,99%) e ovos de galinha (-6,56%) - (crédito: Ed Alves/CB)
A prévia da inflação para Brasília, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou uma taxa de -0,29% em agosto de 2025, segundo o IBGE. É a menor taxa desde janeiro de 2024, contrastando com a média nacional, que também teve uma queda, mas menos acentuada, ficando em -0,14%. No acumulado do ano, o índice na capital federal ainda apresenta alta de 3,29%, e em 12 meses, de 4,77%.

O grupo de transporte foi o que mais contribuiu para a deflação de Brasília, com uma queda de 1,22%. Essa redução foi impulsionada pela diminuição nos preços da gasolina (-2,33%), carro novo (-2,58%) e seguro voluntário de veículo (-3,23%)

Outro grupo com impacto significativo foi o de habitação, que registrou queda de 1,01%. A maior contribuição veio da energia elétrica residencial, que recuou 6,80%, devido à incorporação do Bônus de Itaipu, um crédito concedido nas contas de luz emitidas em agosto. É importante ressaltar que, apesar da queda, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 esteve em vigor no mês, adicionando R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

Cebola e batata

O grupo de alimentação e bebidas teve uma queda de 0,24%, a maior desde agosto de 2024, com destaque para a redução de preços de itens como arroz (-7,86%), tomate (-5,50%), batata-inglesa (-18,96%), cebola (-14,99%) e ovos de galinha (-6,56%).

Enquanto a maioria dos grupos desacelerava, as despesas pessoais registraram um aumento, passando de 0,43% em julho para 0,83% em agosto. O principal fator para essa alta foi o reajuste nos jogos da Caixa, em vigor desde 9 de julho, que subiram 11,45% e foram o item que mais impulsionou o IPCA-15 para cima no mês (0,05 ponto percentual) em Brasília.

Dados do mercado imobiliário

A região Centro-Oeste teve uma retração no lançamento de apartamentos no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, foram 10.181 unidades, 10,2% menos que o registrado no mesmo período de 2024. No total, 64,3% das unidades lançadas no Centro-Oeste são de padrão médio. No primeiro semestre de 2025, as unidades do Minha Casa Minha Vida representaram 53,7% dos lançamentos na região.

Esses são alguns dados do CBIC Indicadores Regionais: Centro-Oeste, estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) que serão apresentados hoje, a partir das 17h, no auditório do Sinduscon-DF, que é correalizador do evento ao lado da Ademi-DF. 

Destinado a empresários do setor, o evento da entidade nacional da construção tem apoio da Fibra e patrocínio do BRB.

R$ 3 mil

Valor que uma empresa terá que pagar a um cliente por cobrar uma dívida falsa. Na decisão, o juiz Enilton Alves Fernandes, do 5º Juizado Especial Cível de Brasília, considerou inadequado o uso de expressões como "ação necessária", "regularização imediata" ou "seu CPF pode ser comprometido" para uma pessoa sem histórico de inadimplemento perante qualquer credor informado e sendo obrigado a fornecer dados pessoais sob a falsa premissa de existência de débito.

Ao lado de Einstein

Cícero Moraes, referência em computação gráfica 3D no país, foi admitido na Sigma Xi
Cícero Moraes, referência em computação gráfica 3D no país, foi admitido na Sigma Xi (foto: Material cedido ao Correio)

O designer e pesquisador Cícero Moraes, referência em computação gráfica 3D no país, foi admitido na Sigma Xi, tradicional sociedade científica fundada em 1886 nos Estados Unidos e que teve nomes como Albert Einstein e Richard Feynman entre os integrantes. Reconhecido por criações como o primeiro casco de tartaruga impresso em 3D, Moraes celebra o feito como marco na trajetória de pesquisador independente. Além disso, ele mantém intensa agenda em áreas como forense, arqueologia e antropologia, e recentemente teve artigo em destaque no periódico Archaeometry sobre o Santo Sudário de Turim.

 

postado em 27/08/2025 05:30 / atualizado em 27/08/2025 11:05
