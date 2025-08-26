InícioCidades DF
Taguatinga

PCDF prende foragido após roubo com sequestro relâmpago em Taguatinga

Um dos suspeitos era foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde cumpria pena em regime semiaberto

Dupla foi presa pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Dupla foi presa pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26/8), um homem de 40 anos suspeito de participar de um roubo de veículo com restrição de liberdade da vítima, ocorrido pela manhã na QNE, em Taguatinga.

O crime ocorreu por volta das 8h, quando a vítima saía da garagem de casa e foi abordada por dois homens armados. O delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, detalha que eles a renderam, a colocaram dentro do carro e circularam por Taguatinga exigindo as senhas de aplicativos bancários. Em seguida, libertaram a vítima em Ceilândia.

As imagens de câmeras de segurança mostram os autores caminhando com os pertences da vítima, um deles vestindo blusa azul e o outro de blusa vermelha. Durante as diligências, o homem de blusa azul foi localizado e preso em flagrante. Ele era foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde cumpria pena em regime semiaberto.

O comparsa ainda não foi encontrado. As investigações continuam para localizar o segundo envolvido. O preso foi levado à carceragem da PCDF e ambos vão responder por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela restrição de liberdade da vítima.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/08/2025 23:16 / atualizado em 26/08/2025 23:53
x