PCDF prende foragido após roubo com sequestro relâmpago em Taguatinga

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26/8), um homem de 40 anos suspeito de participar de um roubo de veículo com restrição de liberdade da vítima, ocorrido pela manhã na QNE, em Taguatinga.

O crime ocorreu por volta das 8h, quando a vítima saía da garagem de casa e foi abordada por dois homens armados. O delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, detalha que eles a renderam, a colocaram dentro do carro e circularam por Taguatinga exigindo as senhas de aplicativos bancários. Em seguida, libertaram a vítima em Ceilândia.

As imagens de câmeras de segurança mostram os autores caminhando com os pertences da vítima, um deles vestindo blusa azul e o outro de blusa vermelha. Durante as diligências, o homem de blusa azul foi localizado e preso em flagrante. Ele era foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde cumpria pena em regime semiaberto.

O comparsa ainda não foi encontrado. As investigações continuam para localizar o segundo envolvido. O preso foi levado à carceragem da PCDF e ambos vão responder por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela restrição de liberdade da vítima.