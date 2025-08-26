Homem que bateu na mulher até causar traumatismo craniano é preso pela PCDF

A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) prendeu um homem acusado de agredir a companheira na QE 38 da região. No dia do crime, em 5 de agosto, o suspeito desferiu socos no rosto da vítima, o que levou a vítima a cair ao chão, bater com a cabeça na quina da calçada e sofrer traumatismo craniano.

A operação Conatus foi desencadeada nessa segunda-feira (25/8) e resultou na prisão do agressor. De acordo com o delegado à , o homem começou a agredir a mulher depois de saber que ela havia acionado a Polícia Militar. Revoltado, ele disse: “Você chamou os vermes”. Em seguida, partiu para cima dela com socos no rosto.

A violência provocou a queda da vítima, resultando em traumatismo craniano. Mesmo ferida, o homem proferiu: “Vou colocar fogo nela viva”. No dia, a mulher foi socorrida em estado crítico pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e submetida a uma cirurgia de emergência no Hospital de Base.

A equipe da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 4ª DP iniciou diligências investigativas intensas, incluindo monitoramento e apuração de denúncias anônimas. Os policiais identificaram o autor e representaram pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. Nessa segunda, os agentes localizaram e prenderam o homem. Ele responderá por tentativa de feminicídio.