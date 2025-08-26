Homem invade condomínio no Noroeste e furta bicicleta de R$ 75 mil

Um homem foi preso por policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), na madrugada desta terça-feira (26/8), por invadir um condomínio no Setor Noroeste e furtar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 75 mil.

O furto ocorreu horas antes da prisão. Segundo as investigações, o homem arrombou o portão da garagem do residencial e do bicicletário. Os policiais conseguiram localizar o autor próximo ao Restaurante Comunitário de Sobradinho.

Um segundo homem, que acompanhava o autor, tentou impedir a prisão e avançou contra as equipes, na tentativa de tomar a arma de um dos policiais. Ele foi contido e preso.

O suspeito do furto vai responder por furto qualificado e o segundo homem foi autuado por resistência, desacato e desobediência.