Homem invade condomínio no Noroeste e furta bicicleta de R$ 75 mil

Segundo as investigações, o homem arrombou o portão da garagem do residencial e do bicicletário

Homem foi preso em Sobradinho - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem foi preso por policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), na madrugada desta terça-feira (26/8), por invadir um condomínio no Setor Noroeste e furtar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 75 mil. 

O furto ocorreu horas antes da prisão. Segundo as investigações, o homem arrombou o portão da garagem do residencial e do bicicletário. Os policiais conseguiram localizar o autor próximo ao Restaurante Comunitário de Sobradinho. 

Um segundo homem, que acompanhava o autor, tentou impedir a prisão e avançou contra as equipes, na tentativa de tomar a arma de um dos policiais. Ele foi contido e preso. 

O suspeito do furto vai responder por furto qualificado e o segundo homem foi autuado por resistência, desacato e desobediência.

Por Darcianne Diogo
postado em 26/08/2025 21:16
