Divisão de combate ao extremismo violento impede ataque em escola no DF

Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento foi criada em novembro de 2024 pelo GDF - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Após receber denúncias do planejamento de ataque terrorista em escolas do Distrito Federal, policiais civis da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de dois adolescentes do DF.

Foram apreendidos material relacionado ao extremismo violento, como apologia ao nazismo, racismo, planos de ataque às escolas, celulares, computadores, entre outros.

De acordo com a divisão especializada em combate e prevenção ao extremismo violento, o caso era investigado desde quinta-feira (21/8), período em que a equipe monitorou as redes sociais dos menores e fez uma ampla investigação.

Segundo os policiais, foi verificado que não havia risco iminente de ataque, pois a mãe de um dos adolescentes havia descoberto os planos da dupla e "reprimiu o filho".

Um dos adolescentes encontra-se em tratamento psiquiátrico. O outro foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para providências legais.

Os celulares e computadores apreendidos serão periciados, pois a investigação prossegue com o objetivo de identificar grupos e novos riscos.

A DPCEV orienta os pais a sempre buscar conhecer os conteúdos acessados por seus filhos na internet e segue disponível para ajudar em caso de alertas.



Secretaria de educação

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou em nota que, ao tomar conhecimento do caso, adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou o caso à Polícia Civil, que já investiga os fatos. Segundo a nota oficial, o caso continua sendo acompanhado de perto. "A Diretoria de Apoio à Saúde dos Estudantes (Diase), prestará assistência aos estudantes envolvidos e oferecerá suporte às escolas afetadas. Demais informações acerca dos estudantes não serão fornecidas para a preservação dos menores. A pasta reafirma seu compromisso com a segurança, o bem-estar e o acompanhamento integral de todos os estudantes, adotando todas as providências necessárias para o esclarecimento e resolução da situação", informa a nota.

*O Correio otimiu o nome da escola em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

