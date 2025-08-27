InícioCidades DF
HOMENAGEM

Brasiliense de 11 anos cria fórmula de matemática validada por professores da UnB

Rafael Kessler, autor da "fórmula Kessler", foi homenageado em solenidade que também destacou a importância de políticas públicas para crianças superdotadas.

Entrega de moção de louvor ao aluno Rafael Kessler Ferreira - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)
Entrega de moção de louvor ao aluno Rafael Kessler Ferreira - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) concedeu uma moção de louvor ao estudante Rafael Kessler Ferreira, de 11 anos, por ter criado uma fórmula matemática validada por professores da Universidade de Brasília (UnB). A homenagem foi proposta pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT), presidente da Comissão de Educação e Cultura.

A chamada “fórmula Kessler” foi criada a partir de um exercício da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP). Após ser apresentada a professores da UnB, foi validada pelos docentes Rui Seimetz e Igor dos Santos Lima, do Departamento de Matemática.

A mãe do estudante, Robertha Munique Oliveira, destacou a necessidade de maior apoio institucional a crianças superdotadas, incluindo mentorias com professores universitários. “A gente quer que o Rafael e outras crianças com esse potencial sejam assistidas. Hoje a criança superdotada no Brasil ainda não foi vista na sua totalidade”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na homenagem, feita na segunda-feira (25/8), o parlamentar ressaltou que a iniciativa valoriza não apenas o esforço individual do estudante, mas também o papel da escola, da família e do poder público. “É preciso ter política pública voltada para o fortalecimento da educação científica”, afirmou.

Saiba Mais

A mãe do estudante, Robertha Munique Oliveira, destacou a necessidade de maior apoio institucional a crianças superdotadas, incluindo mentorias com professores universitários. “A gente quer que o Rafael e outras crianças com esse potencial sejam assistidas. Hoje a criança superdotada no Brasil ainda não foi vista na sua totalidade”, disse.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 27/08/2025 11:45
x