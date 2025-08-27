Brasiliense de 11 anos cria fórmula de matemática validada por professores da UnB

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) concedeu uma moção de louvor ao estudante Rafael Kessler Ferreira, de 11 anos, por ter criado uma fórmula matemática validada por professores da Universidade de Brasília (UnB). A homenagem foi proposta pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT), presidente da Comissão de Educação e Cultura.

A chamada “fórmula Kessler” foi criada a partir de um exercício da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP). Após ser apresentada a professores da UnB, foi validada pelos docentes Rui Seimetz e Igor dos Santos Lima, do Departamento de Matemática.

A mãe do estudante, Robertha Munique Oliveira, destacou a necessidade de maior apoio institucional a crianças superdotadas, incluindo mentorias com professores universitários. “A gente quer que o Rafael e outras crianças com esse potencial sejam assistidas. Hoje a criança superdotada no Brasil ainda não foi vista na sua totalidade”, disse.

Na homenagem, feita na segunda-feira (25/8), o parlamentar ressaltou que a iniciativa valoriza não apenas o esforço individual do estudante, mas também o papel da escola, da família e do poder público. “É preciso ter política pública voltada para o fortalecimento da educação científica”, afirmou.

