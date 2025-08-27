InícioCidades DF
CRIME

Homem é morto a facadas próximo a estação de metrô Ceilândia Centro

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegarem ao local, a vítima não apresentava sinais vitais

Homem é morto a facadas próximo a estação de metrô Ceilândia Centro - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)
Homem é morto a facadas próximo a estação de metrô Ceilândia Centro - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Um homem foi encontrado morto com dois golpes de faca no pescoço, na QNN 12, próximo a estação de metrô Ceilândia Centro, nesta quarta-feira (27/8). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado às 7h04. Quando os socorristas chegaram ao local, o homem não apresentava sinais vitais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada e investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. O nome da vítima não foi divulgado.

