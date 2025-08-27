Vídeo: Incêndio atinge vegetação próxima do Parque da Cidade

Área atingida pelas chamas chegou a 200 m² - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um incêndio de grande porte atingiu um bambuzal próximo ao Estacionamento 10 do Parque da Cidade. As chamas consumiram cerca de 200 metros quadrados de vegetação. O responsável pela ação já foi identificado e preso em flagrante por policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do DF.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro acionamento ocorreu na noite desta terça-feira (26/8), às 22h28, e um segundo chamado foi registrado às 23h45. Apesar da proporção das chamas, não houve vítimas. Segundo a corporação, o combate foi concluído ainda na noite de terça.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, lamentou o ocorrido e destacou a rápida resposta das forças de segurança. “Um indivíduo que agiu na maldade”, disse. Ele também informou que a recuperação da área já foi iniciada. “Nós iniciamos a limpeza junto à Novacap e vamos reorganizar toda essa área”, completou.







