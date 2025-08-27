"Não teremos mais crises hídricas", diz Ibaneis, em inauguração de adutora

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou três grandes obras de abastecimento de água no Distrito Federal: a Elevatória do Lago Norte e a Adutora do Taquari, a Adutora Corumbá-Jardim Botânico e o novo sistema de abastecimento que atenderá Nova Colina, Dorothy Stang e Nova Petrópolis. Juntas, as entregas vão reforçar o fornecimento de água para cerca de 500 mil famílias em diferentes regiões da capital. Durante a agenda nesta quarta-feira (27/8), o chefe do executivo garantiu que, com os investimentos, “não teremos mais crises hídricas no DF”.

Segundo Ibaneis, o conjunto de inaugurações representa um marco para a segurança hídrica da capital. “São três sistemas que estão interligando todo o Distrito Federal. Isso nos deixa muito felizes, porque hoje nós estamos garantindo água de qualidade para toda essa população”, afirmou o governador.

O chefe do Buriti destacou ainda que os investimentos fazem parte de um planejamento de longo prazo. “Com essas entregas que estão sendo feitas hoje, nós estamos beneficiando 500 mil famílias do Distrito Federal que terão acesso à água de qualidade. Com um investimento de R$ 4 bilhões pelos próximos cinco anos, nós vamos garantir a água para toda a população do Distrito Federal pelos próximos 50 anos. São obras que muitas vezes não aparecem, mas que marcam a história do DF”, disse.

Ibaneis ainda relembrou a crise hídrica vivida entre 2017 e 2018 e afirmou que o cenário não se repetirá. “Nós não podemos esquecer que, naquela época, tivemos a maior crise hídrica do Distrito Federal, com racionamento de água e produtores rurais passando dificuldades. Hoje, graças a Deus, nós temos água para todas as famílias. O DF é referência em saneamento, com mais de 95% de abastecimento de água potável e aproximadamente 98% de coleta de esgoto. Isso garante qualidade de vida para esta e para as futuras gerações”, assegurou o governador.

O presidente da Caesb, Luiz Antônio Reis ressaltou a dimensão dos investimentos. “Essas três obras foram lançadas pelo governador e hoje já entregam resultados concretos. Só aqui, na Elevatória do Lago Norte, nós estamos disponibilizando água para 350 mil pessoas, na região norte. Em Nova Colina, Dorothy Stang e Nova Petrópolis já fizemos 2,8 mil ligações de água na torneira das famílias. Com o sistema Corumbá-Jardim Botânico, estamos levando 700 litros por segundo para a região, cumprindo a determinação de atender 100% da população do DF com água de qualidade, a melhor do Brasil, sem dúvida”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O administrador regional do Lago Norte, Marcelo Ferreira, destacou a importância social das obras. “Isso aqui hoje é mais um gol de placa. Aqui vai atingir 500 mil pessoas que estão carentes de água, em especial a nossa região da Serrinha. O Lago Norte tem um papel fundamental dentro do Distrito Federal e o governo está próximo daquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. É uma vitória para toda a população”, disse.