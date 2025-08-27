Quem é o homem que matou dois e esfaqueou três em série de latrocínios no DF

A sequência de crimes violentos ocorreu entre 00h e 8h desta quarta-feira (27/8) e culminou na morte de duas pessoas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Jonathan Bruno Dias Santos, 30 anos, é apontado como um dos autores de uma série de latrocínios ocorridos em Ceilândia. A sequência de crimes violentos ocorreu entre 00h e 8h desta quarta-feira (27/8) e culminou na morte de duas pessoas. Outras três vítimas foram esfaqueadas durante a onda de assaltos e permanecem internadas com quadro delicado de saúde. Jonathan foi preso nesta tarde pelos policiais da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e da 23ª DP (Ceilândia Norte).

O segundo envolvido nos ataques está foragido e a polícia pede ajuda da população para identificá-lo. Segundo as investigações, a dupla percorreu diferentes quadras de Ceilândia na busca por vítimas. Veja abaixo a sequência:

•00h00 às 2h: QNN 18 - vítima, um homem de 65 anos de idade, foi atacada com aproximadamente 15 golpes de faca e socorrida pelo SAMU.

•Por volta de 2h: EQNM 2/4 - vítima, um homem de 39 anos, foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto.

•3h: QNN 02 - vítima, um homem de 24 anos, ferida com golpes no pescoço e abdômen após reagir a um roubo, segue internada no HRC.

•7h às 8h: QNN 12 - outra vítima foi atacada e morta; ainda não identificada.

•8h20: QNN 01, Ceilândia - vítima, um homem de 25 anos, foi abordada e esfaqueada na cabeça ao se negar a entregar dinheiro. Uma testemunha gritou por socorro e os agressores fugiram.

O segundo envolvido nos ataques está foragido e a polícia pede ajuda da população para identificá-lo (foto: Material cedido ao Correio)

A polícia afirmou que os casos apresentam o mesmo modo de agir: os criminosos abordaram os pedestres de forma violenta, exigiram dinheiro ou pertences e os atacaram diante de qualquer negativa. Pela análise das câmeras de monitoramento, foi comprovado que dois dos crimes foram praticados pelos mesmos autores.

Prisão e apuração



Após análise de vídeos capturados pelo circuito de segurança, depoimentos de algumas das vítimas e de testemunhas e apuração de informações recebidas por populares, os agentes identificaram um dos autores como sendo Jonathan Bruno Dias Santos, que cumpria pena em regime domiciliar por outros crimes.

Ele foi preso pelos policiais da 23ª DP e indiciado por dois crimes de latrocínio consumados e dois de tentativa de latrocínio. O criminoso ostenta uma vasta ficha criminal por dano qualificado, roubo, tráfico, furto, corrupção de menores, todos através de auto de prisão em flagrante. Também já foi alvo de nove mandados de prisão e duas recomendações de prisão.

A Polícia Civil segue em diligências para identificar o segundo autor. A população pode auxiliar denunciando pelo número 197.

