Professor de música é preso suspeito de estuprar cinco crianças em MG

Um professor de música de uma escola municipal de Patos de Minas (MG) foi preso em Arniqueira, no Distrito Federal. O homem, de 49 anos, é investigado por cometer ao menos cinco estupros contra crianças na cidade mineira.

A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (27/8) pelas equipes do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crimes Organizado da Polícia Civil (DECOR/PCDF), em apoio à Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo as investigações da polícia mineira, cinco mães de crianças procuraram os investigadores para relatar os abusos sexuais contra os filhos. O caso chegou ao conhecimento da polícia quando uma mãe registrou boletim de ocorrência após notar mudanças no comportamento da filha de 4 anos. Conforme o documento, o professor estuprou a criança e a ameaçou para que não contasse a ninguém.

O suspeito foi abordado por policiais civis do DF em um condomínio em Arniqueira e conduzido ao Decor para o cumprimento do mandado de prisão. Após audiência de custódia, ele será colocado à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais.