Vídeo: Homem é preso em flagrante após furto a comércio na Asa Norte

Segundo a PCDF, o detido já tem histórico de envolvimento em outros crimes patrimoniais na região. Pelas gravações do circuito de segurança é possível ver a fuga do suspeito

No vídeo gravado pelo circuito de segurança é possível ver o homem fugindo do local do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Asa Norte. A prisão foi feita pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), na última segunda-feira (25/8). De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o detido já tinha histórico de envolvimento em outros crimes patrimoniais na região. 

A investigação começou a partir da análise de imagens de segurança, que ajudaram a identificar o autor e a dinâmica do crime. No vídeo, é possível ver o suspeito saindo por uma janela que dá acesso à rua. Logo depois, foge do local. Veja:

 

O suspeito foi localizado próximo a Ponte do Bragueto e, durante a abordagem, confessou o furto. Com ele, os policiais encontraram fragmentos de crack, droga que o homem admitiu consumir. O suspeito foi encaminhado à delegacia para demais providências.

Por Ana Carolina Alves* e Darcianne Diogo
postado em 27/08/2025 10:14
