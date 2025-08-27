Vídeo: Homem é preso em flagrante após furto a comércio na Asa Norte

No vídeo gravado pelo circuito de segurança é possível ver o homem fugindo do local do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Asa Norte. A prisão foi feita pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), na última segunda-feira (25/8). De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o detido já tinha histórico de envolvimento em outros crimes patrimoniais na região.

A investigação começou a partir da análise de imagens de segurança, que ajudaram a identificar o autor e a dinâmica do crime. No vídeo, é possível ver o suspeito saindo por uma janela que dá acesso à rua. Logo depois, foge do local. Veja:

O suspeito foi localizado próximo a Ponte do Bragueto e, durante a abordagem, confessou o furto. Com ele, os policiais encontraram fragmentos de crack, droga que o homem admitiu consumir. O suspeito foi encaminhado à delegacia para demais providências.