InícioCidades DF
Homicídio

Morta e enterrada: três são presos por assassinato brutal de mulher no Areal

Ingrid Michelli Siqueira Pinheiro, 38 anos, foi encontrada esquartejada e enterrada em área de mata do Areal, em 14 de agosto

Ingrid Michelli tinha 38 anos e vivia em situação de rua - (crédito: Material cedido ao Correio)
Ingrid Michelli tinha 38 anos e vivia em situação de rua - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do DF (PCDF), por meio da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), prendeu três homens responsáveis pelo assassinato de Ingrid Michelli Siqueira Pinheiro, 38 anos. A mulher foi encontrada esquartejada e enterrada em uma área de mata do Areal, em 14 de agosto. 

Segundo a polícia, o crime foi cometido com requintes de crueldade: Ingrid foi decapitada e esquartejada. Depois, enterrada em uma cova rasa numa região chamada Curral. Os autores do crime foram presos entre 19 de agosto e esta quarta-feira (27/8). Foram detidos um homem de 19 anos, no Curral; um de 25, também no Curral; e o terceiro, de 23 anos, em Pirenópolis (GO).

Trajetória

Em entrevista exclusiva ao Correio, Indiane Eglyn Pinheiro Almeida, uma das irmãs de Ingrid, relatou o drama. Indiane relata que fez questão de reconhecer o corpo, mesmo em meio à brutalidade do crime. “Eu queria ver minha irmã, independente do jeito que ela estivesse. E o que vi foi muito triste: ela estava sem os olhos, decapitada, com os braços amarrados, nua e já em estado avançado de decomposição. Ela não estava nem enterrada, apenas jogada em um buraco”, descreve, emocionada. “Foi um requinte de crueldade.”

A vítima, segundo a irmã, não era moradora de rua, como chegou a ser especulado. Ela havia sido internada em uma clínica particular de Brasília, mantida clandestinamente, da qual fugiu. A família pagava R$ 1,5 mil de mensalidade pela internação. “Eu fui a Brasília várias vezes, coloquei fotos da minha irmã em vários lugares, pedindo ajuda para encontrá-la. Nossa luta foi muito grande, e encontrá-la dessa forma é devastador”, afirma.

Indiane destaca que a irmã tinha uma vida estruturada, mas sonhos interrompidos. “Ela estava se formando em enfermagem, tinha três filhos: um que estuda Direito e segue carreira no Exército, uma filha prestes a completar 18 anos e um menino de 5 anos, autista. Ela não fazia mal a ninguém, só a ela mesma. Entrou nesse mundo por uma infelicidade, por amizades. Mas não era ladra, não era uma ‘noiada’, como estão falando. Isso dói muito na gente”, lamenta.

Saiba Mais

 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/08/2025 22:48
x