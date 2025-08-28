Vídeo: Creche no Guará é denunciada por maus-tratos contra crianças

Casal é preso por homicídio e tortura de criança de 3 anos em Sobradinho II - (crédito: pacifico)

Uma creche no Guará foi denunciada por maus-tratos contra crianças que permaneciam no local durante o dia. Um vídeo feito por uma funcionária, que também fez a denúncia, mostra a suposta proprietária forçando uma colher de comida na boca de uma criança e, logo após a menina começar a chorar, segurando-a com agressividade pelos braços. Veja:



De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 4ª Delegacia de Polícia (Guará II), uma das funcionárias relatou que a proprietária da creche teria batido com uma agenda na cabeça de uma criança de três anos e trancado outra, da mesma idade, sozinha na brinquedoteca.

O Correio conversou com o pai da criança que foi trancada e, em respeitoao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o nome dele não será divulgado. “Minha esposa foi me buscar na estação de metrô e, quando chegamos em casa, começamos a receber mensagens das funcionárias relatando tudo o que acontecia lá. Ficamos completamente em choque, nos sentindo impotentes”, relatou.

Ele explicou que, recentemente, a filha começou a resistir em ir à creche, mas acreditou que fosse apenas o período de adaptação. “Ela reclamava e, quando a deixávamos lá, chorava muito. Achávamos que era só adaptação, mas agora entendemos tudo”, disse.

Segundo esse pai, assim que tomaram conhecimento do comportamento da proprietária com os menores, os pais se mobilizaram para denunciar o caso. “Nós e alguns outros pais nos juntamos e fomos à delegacia e ao conselho tutelar denunciar tudo isso, porque era para ser um lugar onde eles deveriam ser cuidados, não tratados dessa forma. Tirei minha filha de lá no mesmo dia”, destacou.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil.