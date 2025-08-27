Polícia investiga série de ataques violentos em um mesmo dia em Ceilândia

As equipes da Polícia Civil seguem em campo para identificar e localizar os suspeitos. Na imagem latrocínio cometido na QNN 12 - (crédito: Reprodução/TV Brasília)

Uma sequência de crimes violentos aterrorizou a madrugada e a manhã desta quarta-feira (27/8) em Ceilândia. Ao menos cinco ocorrências, com características semelhantes, foram notificadas em diferentes pontos da região. As vítimas — a maioria em situação de rua — foram atacadas com golpes de faca em tentativas de assalto.

O caso mais recente ocorreu por volta das 8h20, na QNN 1, próximo à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). A vítima se recusou a entregar dinheiro à dupla de assaltantes e acabou sendo golpeada com uma facada na cabeça. A agressão só foi interrompida porque um popular interveio e conseguiu dispersar os criminosos. A vítima relatou que ia a um restaurante comunitário quando foi abordada.

Pouco antes, por volta das 7h, outro morador em situação de rua foi encontrado morto na QNN 12, também com sinais de agressão por arma branca. Na madrugada, por volta das 3h, um usuário de drogas deu entrada no HRC com ferimentos graves no pescoço e no abdômen. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por dois homens armados com facas que anunciaram um assalto. Ao reagir, acabou esfaqueado. A vítima passou por cirurgia e permanece internada.

Durante a madrugada, entre 0h e 2h, outro homem em situação de rua foi atacado na QNN 18. Ele chegou ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com cerca de 15 perfurações, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sob investigação da 23ª DP, no Setor “P” Sul.

Outra pessoa em situação de rua também foi alvo de violência nas primeiras horas da manhã, próximo à 15ª DP. Ele contou que dois homens tentaram roubá-lo e, diante da resistência, o atacaram com golpes de faca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro. A vítima continua hospitalizada.

O delegado João Ataliba Neto, responsável pela 15ª DP, classificou a quarta-feira como “atípica” devido à sucessão de crimes em tão pouco tempo. Segundo ele, os sobreviventes relataram que os suspeitos aparentavam estar sob efeito de drogas. “Eles se aproximavam, anunciavam assalto e exigiam dinheiro ou cigarro. Em seguida, revistavam as vítimas e partiam para os golpes de faca”, explicou em entrevista exclusiva à TV Brasília.

Equipes da Polícia Civil seguem nas ruas em busca dos suspeitos, que já têm características levantadas, mas ainda não foram identificados formalmente. Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode ser informada à polícia.