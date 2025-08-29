DF tem 628 vagas de emprego nesta sexta-feira (29)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta sexta-feira (29/8), 628 vagas de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. O maior salário do dia é para a função de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), no Guará I. O posto oferece remuneração de R$ 4,5 mil, além de benefícios, e exige ensino fundamental completo e experiência comprovada.

Há também oportunidades para candidatos sem experiência. Em Sobradinho, empregadores procuram 90 ajudantes de obras, com salário de R$ 1.639. No Recanto das Emas, estão abertas 40 vagas para servente de obras, com a mesma remuneração. Sobradinho ainda concentra grande procura por profissionais especializados: são 33 vagas para bombeiros hidráulicos, com salário de R$ 2.424, e outras 33 para eletricistas.

Todas as vagas oferecem benefícios adicionais. Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador do DF, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro fica ativo no sistema e pode ser usado em futuras oportunidades, já que a plataforma cruza o perfil dos candidatos com a demanda das empresas.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou realizar entrevistas nas agências podem se cadastrar presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).