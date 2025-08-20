Guará terá primeiro Zebrinha elétrico do DF e ganha novas linhas; confira quais

O Distrito Federal ganhou um reforço na frota de transporte público nas regiões de Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Guará e Taguatinga. A vice-governadora Celina Leão entregou, nesta quarta-feira (20/8), oito novos veículos da empresa Marechal: um ônibus do tipo Padron e sete zebrinhas — entre esses, o primeiro elétrico do DF, que vai reforçar e ampliar as linhas do Guará.

Dos oito novos coletivos, quatro são para reforço da frota da Bacia 4, que compreende todas essas regiões, e quatro vão atender à demanda somente no Guará. Fabricados com a tecnologia Euro 6 – Proconve 8, os veículos reduzem em até 80% a emissão de gases poluentes. Além disso, contam com ar-condicionado, elevador para acessibilidade, câmeras de monitoramento e sistema de GPS.

“O resgate desse grande projeto do Zebrinha, que existia no passado, veio na nossa gestão. Já temos essa modalidade de transporte em várias cidades, e o nosso objetivo é levar para todas as regiões. Então, é um projeto de mobilidade muito importante que atende a comunidade local”, destacou a vice-governadora.

Ônibus 100% elétrico vai rodar no Guará (foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília.)

O investimento com os novos veículos vai possibilitar que mais linhas sejam criadas para atender o Guará, onde serão criadas as linhas 0.010, que fará o percurso entre o Guará 1 e o Guará 2, e 0.009, que levará ao Park Shopping e ao Aeroporto de Brasília.

Confira os horários das novas linhas do zebrinha no Guará

0.010 – Guará 1 e 2 (QE 38 a 58)

Saindo do Guará I (André Luiz), de segunda a sexta: 5h50, 6h37, 7h24, 8h11, 8h58, 09h45, 10h32, 11h19, 12h06, 12h53, 13h40, 14h27, 15h14, 16h01, 16h48, 17h35, 18h22, 19h09, 19h56 e 20h43.

Frota: 2 miniônibus 0.009 – Guará 1 e 2/Park Shopping/Aeroporto

Saindo do Guará I (André Luiz), de segunda a sexta: 5h50, 6h50, 8h20, 9h20, 10h50, 11h50, 14h30, 15h30, 17h, 18h, 19h30, 20h30.

Frota: 1 miniônibus e 1 midiônibus elétrico “Atualmente, 66 veículos operam as linhas dos Zebrinhas, transportando 15 mil usuários por dia”, disse o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves. “Com os novos veículos, espera-se um aumento de 10% na capacidade, e mais devem ser entregues até o fim do ano. Mas este é o primeiro Zebrinha elétrico, representando uma experiência inicial. A intenção é estender essa iniciativa a outras empresas, visando à transição para veículos elétricos”, completou o secretário. Dos 3.068 coletivos que operam no Distrito Federal, 514 são da Marechal. O DF mantém uma das frotas mais novas do país, com idade média de 2,8 anos.

Atualmente, dos 3.068 coletivos que operam no Distrito Federal, 514 são da Marechal. O DF mantém uma das frotas mais novas do país, com idade média de 2,8 anos. O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, reforçou que a renovação faz parte de um conjunto de investimentos na mobilidade.