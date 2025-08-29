Ibaneis assina ordem de serviço para construção de viaduto em Planaltina

Ibaneis Rocha assinou ordem de serviço para a construção do viaduto que dará acesso a Planaltina - (crédito: Ana Carolina Alves/C.B/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta sexta-feira (29/8), a ordem de serviço para a construção do viaduto que dará acesso a Planaltina , obra considerada estratégica para a região norte do Distrito Federal.

Orçada em R$ 45 milhões, a intervenção tem como objetivo acabar com trechos perigosos das rodovias locais. "Essa obra vai acabar com a chamada rodovia da morte, vai garantir mais segurança e qualidade de vida para a população", afirmou Ibaneis.

Além da infraestrutura, o governo também anunciou investimento em ações no Arapoanga. "Estamos finalizando a UPA e preparando terrenos para creches e regularização de imóveis. Essas ações dão tranquilidade às famílias e melhoram a vida de quem mora aqui", disse o governador. Ele ainda ressaltou que a entrega de escrituras está em andamento, com expectativa de regularizar cerca de mil imóveis por mês.

O administrador regional de Planaltina, Wesley Fraga, também destacou a relevância do projeto para a cidade. "Essa é uma obra que salva-vidas, tanto para os moradores de Planaltina quanto de Planaltina de Goiás, além de quem vive em áreas rurais e condomínios. É um investimento que melhora a mobilidade, traz desenvolvimento e gera qualidade de vida", afirmou.