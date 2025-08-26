InícioCidades DF
Crime ambiental é flagrado em área de proteção em Planaltina

Responsável não possuía autorização para realizar as obras no leito do Rio São Bartolomeu, área de proteção ambiental

PMDF e IBRAM autuam responsável por crime ambiental em Planaltina - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF e IBRAM autuam responsável por crime ambiental em Planaltina - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um crime ambiental foi identificado em uma área rural de Planaltina, no leito do Rio São Bartolomeu. No local, foram constatadas intervenções irregulares em Área de Proteção Ambiental (APA) e refúgio de vida silvestre, incluindo soterramento do rio, construção de duas barragens, nivelamento de topo de morro e supressão de árvores do cerrado.

O responsável não possuía autorização para realizar as obras e foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) aplicou multa de R$ 276.251,40, determinou o embargo da obra e emitiu advertência.

As intervenções ilegais, encontradas nesta segunda-feira (25/8), colocam em risco o equilíbrio ecológico da região, que abriga espécies típicas do cerrado e tem importância estratégica para a preservação dos recursos hídricos.

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 26/08/2025 13:39
x