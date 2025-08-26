Crime ambiental é flagrado em área de proteção em Planaltina

Um crime ambiental foi identificado em uma área rural de Planaltina, no leito do Rio São Bartolomeu. No local, foram constatadas intervenções irregulares em Área de Proteção Ambiental (APA) e refúgio de vida silvestre, incluindo soterramento do rio, construção de duas barragens, nivelamento de topo de morro e supressão de árvores do cerrado.

O responsável não possuía autorização para realizar as obras e foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) aplicou multa de R$ 276.251,40, determinou o embargo da obra e emitiu advertência.

As intervenções ilegais, encontradas nesta segunda-feira (25/8), colocam em risco o equilíbrio ecológico da região, que abriga espécies típicas do cerrado e tem importância estratégica para a preservação dos recursos hídricos.







