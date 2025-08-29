Detran-DF altera trânsito para eventos neste fim de semana

Com o fim de semana cheio de atividades diversas previstas, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá realizar várias ações para garantir a fluidez do trânsito no DF. A Esplanada dos Ministérios será fechada para ensaio de comemorações do dia 7 de Setembro. A interdição será feita neste sábado (30/8) para que aconteça o ensaio do desfile cívico-militar. O bloqueio começa às 4h e encerra às 14h,

As alterações no trânsito serão em diversas regiões do DF entre esta sexta-feira (29/8) e domingo (31/8), e durante a Expoabra, que acontece de 29 de agosto a 7 de setembro. As intervenções serão necessárias em função de eventos culturais, esportivos, religiosos, e cívicos, que acontecerão no Lago Norte, na Esplanada dos Ministérios, Lago Sul, Ceilândia Norte, Plano Piloto, São Sebastião e no Guará.

Além dos bloqueios, o Detran vai manter viaturas em pontos estratégicos para garantir a fluidez no trânsito, preservar a sinalização e impedir o estacionamento irregular, principalmente em áreas que possam comprometer a segurança do evento.

A operação começa com a montagem das barreiras físicas e a instalação de sinalização. No total, 12 pontos de interdição foram mapeados, englobando desde a Catedral até a região do Itamaraty. O Detran orienta que a população evite transitar pela Esplanada durante o período do ensaio e opte por rotas alternativas, como as vias L2 e S2.

Confira a programação a seguir:



Expoabra 2025

No Parque de Exposição Agropecuária Granja do Torto, no Lago Norte, acontece a 33ª edição da Expoabra, entre 29 de agosto e 7 de setembro. A feira agropecuária espera receber 15 mil visitantes e contará com programação de shows nacionais entre os dias 4 e 6 de setembro. Durante os dias de maior movimento, o Detran-DF reforçará a fiscalização, organizará os estacionamentos, orientará o embarque e desembarque de passageiros de transporte por aplicativos e táxis, além de instalar Painéis de Mensagem Variável (PMVs) para informar motoristas sobre os acessos ao parque.

Jornada de Portas Abertas 2025

De sexta a domingo (29 a 31), o Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris Mater realizará o evento religioso na Ermida Dom Bosco, no Lago Sul, com expectativa de receber até 5 mil pessoas por dia. O Detran vai posicionar equipes e viaturas na entrada do seminário para controlar o tráfego, organizar o acesso às vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência e evitar o estacionamento irregular ao longo da via.



Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro

No sábado (30/8), acontecerá o ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. O planejamento prevê bloqueios, desvios de tráfego e reforço no policiamento de trânsito. O fechamento das vias S1 e N1 na região da Esplanada começa às 6h, com liberação prevista para as 14h. Entre as medidas adotadas estão:

– Bloqueio da via S1, na altura da Catedral, com desvio do tráfego para a L2 Sul;

– Interdição de todas as ligações S1/N1 no trecho entre a Catedral e o Congresso Nacional;

– Fechamento da saída do estacionamento da Cúria da Catedral;

– Desvio no acesso ao Itamaraty, direcionando os veículos para a via S2;

– Bloqueio das saídas dos Ministérios para a N1, incluindo a do Palácio da Justiça;

– Interdição dos acessos da L4 Norte e do Palácio Presidencial à N1.



SESC + RAP

Ainda no sábado (30/8), será realizado o evento cultural SESC + RAP, promovido pelo Serviço Social do Comércio (SESC). O evento acontecerá em Ceilândia Norte, com público estimado de 15 mil pessoas. A programação ocorrerá na QNN 27, Área Especial, das 16h à 1h. As equipes de fiscalização e policiamento de trânsito atuarão para garantir a fluidez das vias, a segurança dos pedestres e a preservação do perímetro do evento.



Desperta Brasil

No sábado e domingo (30 e 31), acontece o evento religioso Desperta Brasil, no Estádio Mané Garrincha, com público estimado de 80 mil pessoas. Os portões serão abertos às 12h30 de sábado e a programação vai das 15h30 às 10h do domingo. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres, as equipes de fiscalização irão patrulhar o entorno, além de auxiliar na travessia, monitorar a sinalização e evitar estacionamentos irregulares.

Entre as medidas programadas estão:

– Sinalização de faixas de pedestres e áreas para embarque e desembarque de passageiros de transporte por aplicativos e táxis;

– Canalização de pedestres para travessias seguras;

– Reforço no policiamento de trânsito, com viaturas em pontos estratégicos;

– Apoio à organização para evitar congestionamentos no acesso ao estádio.

Painéis de Mensagem Variável (PMVs) serão instalados para orientar motoristas sobre locais proibidos para estacionar e áreas destinadas ao embarque de passageiros. Também serão disponibilizados pontos específicos para táxis e veículos de transporte individual privado, definidos em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).



Acontecem no domingo, dia 31:



Corrida Nutrição Brasil Run

A Corrida Nutrição Brasil Run, no Eixo Monumental, com largada e chegada na Praça do Buriti. O evento deve reunir cerca de 1.500 atletas e terá percursos de 5 km e 10 km, com início às 7h. A partir das 5h, as vias de acesso serão totalmente interditadas, com liberação gradual por volta das 10h, após vistoria do Detran-DF e limpeza do local. Agentes de trânsito atuarão em pontos estratégicos, como a Via N1 (altura da Funarte) e a Via S1 (na Praça do Cruzeiro), além de outros trechos do Eixo Monumental.

Circuito das Estações – Etapa Primavera

Também será feito o Circuito das Estações – Etapa Primavera, com a expectativa de reunir aproximadamente 4 mil atletas. A largada será às 7h, em frente ao Museu da República, com percursos de 5 km, 10 km e 18 km.

Para garantir a segurança dos atletas e motoristas, as vias de acesso ao trajeto serão interditadas a partir das 6h30, permanecendo restritas a participantes e organizadores até a liberação final, após a corrida. O fluxo de veículos será desviado da via N1 para a L2 Norte, com ajustes no Buraco do Tatuí e na Ponte do Bragueto.

A liberação das vias acontecerá gradualmente após a passagem do último corredor. O Detran-DF atuará em conjunto com o DER-DF para organizar desvios e monitorar a sinalização.



6ª Parada do Orgulho LGBT+

A 6ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Sebastião será realizada das 14h à 1h. A concentração será no Campo Sintético da cidade, de onde o trio elétrico sairá em direção ao Parque de Exposições,onde acontecerá o encerramento do evento. O Detran-DF acompanhará o trajeto com viaturas de duas e quatro rodas, organizando o fluxo de veículos e orientando a população. A expectativa é de mil participantes.



Rua do Lazer no Guará

Com atrações para todos os públicos, acontecerá a Rua do Lazer no Guará, das 6h às 17h na Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício CONSEI. A interdição será temporária, e irá permitir a utilização do espaço por pedestres, ciclistas e famílias. Agentes de trânsito estarão distribuídos em pontos estratégicos para garantir a fluidez e orientar motoristas sobre rotas alternativas.