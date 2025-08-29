Rodrigo Vidal, Oli Bela, Davi Queiroz e Davi Lucca gravam com Leandro Hassum

Três dos nomes mais promissores da nova geração de atores brasileiros estão reunidos no set de filmagem do próximo longa-metragem de comédia do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. Rodrigo Vidal, Oli Bela, Davi Queiroz e Davi Lucca, todos com 12 anos, integram o elenco do filme protagonizado por Leandro Hassum, que está em produção no Rio de Janeiro.

O longa é uma criação de Leandro Hassum e Maurício Rizzo. A história acompanha Leonardo (Hassum), um publicitário que chega aos cinquenta anos com a carreira estagnada e a vida amorosa em crise. Sua rotina vira de cabeça para baixo quando ele é obrigado a cuidar do próprio pai, com quem tem uma relação difícil. Após uma grande briga, Leonardo encontra uma caixa de memórias e, ao olhar uma foto de sua infância, é magicamente transportado para 1986. Lá, ele encontra sua versão criança e terá a chance de revisitar — e talvez alterar — momentos decisivos de seu passado.

O elenco é estelar, com nomes como Tony Ramos, Augusto Madeira, Regiane Alves, Mariana Santos e Gabriel Gentil. A direção é de Matheus Malafaia.











Quarteto em ascensão

Após atuar em Órfãos da terra (2019), Todas as flores (2022) e no humorístico Tá no ar, Rodrigo Vidal consolida um perfil de grande versatilidade. Em 2024, deu vida ao personagem bíblico Baruque na novela Neemias, da Record TV. No cinema, interpretou Plínio, irmão de Raul Seixas, no filme Raul Seixas: Eu sou (2023). Seu talento já cruzou fronteiras: ele foi premiado como Melhor Ator Mirim em festivais de Nova York e Barcelona pelo curta Pandemônio. No teatro, brilhou como Molière em As artimanhas de Molière (2023), e participou da 1ª Mostrinha 2025 do Tablado, com as peças O Dragão Verde e Tribobó, de Maria Clara Machado.

A também carioca Oli Bela une sua sólida formação — que inclui cursos no tradicional O Tablado, ballet, boxe e canto — a um currículo de peso. Ela é lembrada por seu papel como Tafate, filha do Rei Salomão, na série Reis (Record TV), e por brilhar nos palcos como Brigitta no musical A noviça rebelde. Também gravou a série Juntas e separadas, de Thalita Rebouças, para o Globoplay, interpretando Maria de Fátima, filha da personagem de Débora Lamm.

Já Davi Queiroz é um veterano na televisão. Famoso por interpretar o Baduzinho na novela Segundo sol – papel que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Mirim no Melhores do Ano do Domingão –, Davi recentemente encantou o público como Tobias em Amor perfeito (TV Globo, 2023). Fora das câmeras, ele está aprimorando suas habilidades no canto.

O carioca Davi Lucca também é um ator mirim em ascensão. Ele participou das duas primeiras temporadas do programa Quintal TV exibido no Canal Futura e produzido pela fundação Roberto marinho e disponível na Globoplay — a produção que foi indicada ao Emmy Internacional em 2023 na categoria de melhor programa infantil. No teatro, atuou nas peças Milkshakespeare e As artimanhas de Molière, ambas dirigidas por Cristina Bittencourt.



