Morre o advogado Hezir Espíndola, referência no meio jurídico do DF

Hezir era conhecido pelo convívio próximo com a comunidade brasiliense - (crédito: Arquivo pessoal)

O Distrito Federal perdeu neste domingo (31/8) o advogado Hezir Espíndola Gomes Moreira, referência no meio jurídico e servidor de longa trajetória em Brasília. A morte de um dos pioneiros da capital, foi confirmada por familiares, que não divulgaram ainda a causa da morte.

Hezir era advogado inscrito na OAB/DF e atuou em diversos processos de relevância. No serviço público, teve passagem marcante pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), onde exerceu o cargo de Assessor Jurídico da Presidência até 2013 e foi um dos pioneiro na Faculdade de Educação Física da UnB, com longa militância em prol do esporte.

Em nota, a OAB lamentou o falecimento do advogado. "Hezir Espindola, um grande vascaíno, pessoa muito querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos. Que a memória de Hezir seja reverenciada e suas lembranças sejam exemplo para todos de um profissional ético e que amava o Direito", informou.



Além do campo profissional, Hezir era conhecido por sua ligação com a comunidade brasiliense, cultivando amizades duradouras e construindo uma trajetória de respeito. Vascaíno dos mais apaixonados pelo clube, Hezir assumiu o cargo de Vice-presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, criado em 1974.