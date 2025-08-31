Dom Paulo Cezar celebra evento católico em Brasília: "Precisamos de momentos de alegria"

Dom Paulo Cezar: "A gente sente que, no caminho da fé, nós não estamos sozinhos" - (crédito: João Pedro Carvalho/CB/D.A Press)

Para uma multidão de fiéis que praticamente lotou o Estádio Nacional Mané Garrincha, o cardeal e arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa incitou os jovens e adultos a permanecerem na fé e ser “peregrinos da esperança”, fazendo referência ao lema do ano jubilar celebrado pela Igreja Católica em 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O arcebispo participou do evento Desperta Brasil, que conta com a presença de mais de 70 mil pessoas e reúne os principais nomes da música católica do Brasil, como Frei Gilson, Pe. Adriano Zandoná, Pe. Chrystian Shankar, Irmã Kelly Patrícia, Dom José Falcão, entre outros. O evento começou às 15h deste sábado (30/8) e se encerra às 8h30 do dia seguinte (31/8), sendo 19 horas ininterruptas de shows, palestras e celebrações.

“Na vida humana, na vida espiritual, no nosso crescimento, não pode existir esse marasmo, não pode existir esse sono. É preciso despertar. A fé nos desperta no nosso barulho, no nosso sonho e deve nos fazer sonhar, sonhar grande, deve nos fazer ter sonhos segundo os horizontes de Deus. E quem sonha vive, quem não sonha perdeu um pouco a capacidade de viver”, disse o cardeal aos fiéis presentes.

Leia também: Evento católico reúne 70 mil fiéis na capital para 19 horas de oração ininterruptas

Ao Correio, o cardeal manifestou estar contente com a participação dos fiéis brasilienses e reforçou a mensagem de buscar a Jesus Cristo como o sentido da vida. “No nosso caminho, precisamos de momentos de alegria, precisamos de momentos assim onde nós sentimos o outro a outra, onde nós sentimos que tanta gente está caminhando conosco. Então a gente sente que, no caminho da fé, nós não estamos sozinhos”, disse.