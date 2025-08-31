80 mil pessoas: Evento com Frei Gilson bate recorde de público no Mané Garrincha

Cerca de 80 mil pessoas participaram de um evento católico no Estádio Nacional Mané Garrincha neste fim de semana. É o maior público do estádio desde a reinauguração, em 2013, de acordo com um dos diretores da Arena BRB, Bernardo Bessa, que controla o estádio. O evento, que começou na tarde de sábado (30) e seguiu até a manhã de domingo (31), reuniu momentos de louvor, pregação, adoração e a celebração da Santa Missa.

Idealizado pelo Frei Gilson, o encontro tem como proposta uma experiência coletiva e acessível, construída com a participação direta dos fiéis. “O evento é feito pelas pessoas, por meio das doações, coletas e pela bilheteria. A gente quer que o povo sinta que o evento é nosso, um evento onde o povo sinta: isso é meu”, explicou o sacerdote, em coletiva cedida à imprensa.

O Frei destacou também que a importância espiritual do Desperta Brasil é reacender a fé: “A intenção aqui é despertar as pessoas espiritualmente. Todo o evento é movido por músicas de louvor a Deus, por pregações, Santa Missa, adoração e rosário. Queremos despertar a fé das pessoas, porque em primeira junta é uma passagem linda: esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé”.

Para ele, o evento também é uma resposta às angústias contemporâneas, como a ansiedade, o medo e a depressão. “Jesus deu o segredo, o que vai vencer o mundo é a sua fé. Mas hoje muitas pessoas estão com a fé enfraquecida. Vivemos em um mundo onde as pessoas têm medo. Se você ver na Bíblia, a palavra que mais Jesus disse foi: não tenha medo, coragem. Então, eu creio que este evento traz coragem para as pessoas, desperta quem estava adormecido espiritualmente”, afirmou.

Brasília, segundo o frei, tem um significado especial em sua trajetória. “Eu particularmente amo esse lugar, considero aqui uma casa, venho muito aqui. Brasília é o centro do Brasil, e não estamos aqui para julgar ou falar de lado político. Estamos aqui para adorar a Deus”, destacou.

O público, que lotou as arquibancadas e o gramado do estádio, foi também motivo de alegria para o religioso. “Para mim é muito importante estar aqui. Cheguei às 16h e vi o estádio lotado. Isso me dá vontade de continuar”, disse emocionado. Com momentos intensos de oração, louvor e partilha, o Desperta Brasil consolidou-se como um dos maiores eventos católicos do país, marcando os fiéis que participaram com a sensação de renovação da fé e fortalecimento espiritual.