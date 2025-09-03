Feira de Acessibilidade do DF está com inscrições abertas

O prazo para escolas e professores inscreverem projetos voltados a estudantes com deficiência na 4ª Feira de Acessibilidade do Distrito Federal, encerra nesta sexta-feira (5/9). O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 19h, no Alameda Shopping, em Taguatinga, com entrada gratuita.
A feira é organizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Biblioteca Braille Dorina Nowill, ligada à Secretaria de Educação (SEEDF), e conta com o apoio das secretarias da Pessoa com Deficiência (SEPD) e de Cultura e Economia Criativa (Secec), além da Regional de Ensino de Taguatinga.
Inscrição
Os interessados em participar podem inscrever os projetos de inclusão por meio do contato com a Biblioteca Braille Dorina Nowill pelos telefones (61) 3464-7056 e (61) 99375-7745 ou pelas redes sociais. Após o contato, será marcada uma entrevista para a apresentação do projeto.
De acordo com a coordenadora da biblioteca, Eliane Ferreira o sucesso das edições anteriores incentivou a ampliação do evento para instituições que atendem pessoas com outras deficiências, como doenças raras e autismo.
Criado em 2022, a programação da feira é composta por saraus, exposições, palestras sobre inclusão, direitos e educação, mesas de debate sobre desafios e avanços na vida das pessoas com deficiência, além da valorização de artistas e grupos culturais formados por esse público.
Entre os participantes confirmados estão a Biblioteca Nacional de Brasília, que levará a tradicional Mala do Livro; a Academia Taguatinguense de Letras; o Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEDV); a Biblioteca Pública da União; e a Fundação Dorina Nowill, de São Paulo.
O secretário da Pessoa com Deficiência, Willian Ferreira da Cunha declarou que o evento é um espaço de articulação entre a sociedade civil e o poder público. “A Biblioteca Braille é uma grande parceira para viabilizar soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Feira de Acessibilidade demonstra isso na prática, reunindo instituições e a sociedade para discutir, apresentar tecnologias assistivas e práticas pedagógicas voltadas para esse público”, afirmou.
Participantes confirmados
- Academia Inclusiva de Autores Brasilienses (AIAB)
- Academia Taguatinguense de Letras (ATL)
- Associação dos Amigos dos Deficientes Visuais (AADV)
- Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV)
- Associação Surdo Cego / Associação (Apada)
- Arte Movimento - Hip-hop
- Biblioteca Nacional - Mala do Livro
- Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais
- Comitê de Iniciação Desportiva
- Coordenação Regional de Taguatinga (Cret)
- Defensoria Pública
- Fashion Inclusivo
- Fundação Dorina Nowill
- Instituto Blind Brasil (IBB)
- Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual
- Instituto de Superação e Inclusão Social (Isis)
- Projeto Nova Visão Brasília
- Retina Brasília
- Sebrae
- Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec)
- Secretaria de Educação (SEEDF)
- Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD)
- Sociedade Bíblica do Brasil (SBB)
- Meta Maker (robótica)
- Os eficientes - Coletivo de pessoas com deficiência
- Visão Hospital de Olhos