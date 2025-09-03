Feira de Acessibilidade do DF está com inscrições abertas

Desde sua criação, em 2022, o evento é dedicado à promoção da inclusão e à valorização da pessoa com deficiência - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O prazo para escolas e professores inscreverem projetos voltados a estudantes com deficiência na 4ª Feira de Acessibilidade do Distrito Federal, encerra nesta sexta-feira (5/9). O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 19h, no Alameda Shopping, em Taguatinga, com entrada gratuita.

A feira é organizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Biblioteca Braille Dorina Nowill, ligada à Secretaria de Educação (SEEDF), e conta com o apoio das secretarias da Pessoa com Deficiência (SEPD) e de Cultura e Economia Criativa (Secec), além da Regional de Ensino de Taguatinga.

Inscrição

Os interessados em participar podem inscrever os projetos de inclusão por meio do contato com a Biblioteca Braille Dorina Nowill pelos telefones (61) 3464-7056 e (61) 99375-7745 ou pelas redes sociais. Após o contato, será marcada uma entrevista para a apresentação do projeto.

De acordo com a coordenadora da biblioteca, Eliane Ferreira o sucesso das edições anteriores incentivou a ampliação do evento para instituições que atendem pessoas com outras deficiências, como doenças raras e autismo.

Criado em 2022, a programação da feira é composta por saraus, exposições, palestras sobre inclusão, direitos e educação, mesas de debate sobre desafios e avanços na vida das pessoas com deficiência, além da valorização de artistas e grupos culturais formados por esse público.

Entre os participantes confirmados estão a Biblioteca Nacional de Brasília, que levará a tradicional Mala do Livro; a Academia Taguatinguense de Letras; o Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEDV); a Biblioteca Pública da União; e a Fundação Dorina Nowill, de São Paulo.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Willian Ferreira da Cunha declarou que o evento é um espaço de articulação entre a sociedade civil e o poder público. “A Biblioteca Braille é uma grande parceira para viabilizar soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Feira de Acessibilidade demonstra isso na prática, reunindo instituições e a sociedade para discutir, apresentar tecnologias assistivas e práticas pedagógicas voltadas para esse público”, afirmou.

Participantes confirmados

Academia Inclusiva de Autores Brasilienses (AIAB)

Academia Taguatinguense de Letras (ATL)

Associação dos Amigos dos Deficientes Visuais (AADV)

Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV)

Associação Surdo Cego / Associação (Apada)

Arte Movimento - Hip-hop



Biblioteca Nacional - Mala do Livro



Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais



Comitê de Iniciação Desportiva



Coordenação Regional de Taguatinga (Cret)



Defensoria Pública



Fashion Inclusivo



Fundação Dorina Nowill



Instituto Blind Brasil (IBB)



Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual



Instituto de Superação e Inclusão Social (Isis)



Projeto Nova Visão Brasília



Retina Brasília



Sebrae



Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec)



Secretaria de Educação (SEEDF)



Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD)



Sociedade Bíblica do Brasil (SBB)



Meta Maker (robótica)



Os eficientes - Coletivo de pessoas com deficiência



Visão Hospital de Olhos

