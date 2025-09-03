Rastro de IPhone leva PM à mulher que furtou sete celulares no Na Praia

Ceulares foram encontrados na casa da mulher, em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

A ação rápida de policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 30) levou à prisão uma mulher suspeita de receptação, na noite da última segunda-feira (1º/9), em Ceilândia. Na residência dela, localizada na QNM 20, os PMs encontraram sete aparelhos celulares furtados durante o festival Na Praia, no fim de semana.

A ocorrência começou após uma das vítimas do evento acionar a PM. Ao rastrear o celular furtado, a localização apontava para o endereço da suspeita, que já tinha passagens por furto. Diante da informação, a equipe do GTOP iniciou diligências na região e, por volta das 19h30, conseguiu abordar a moradora.

Durante revista na casa, os policiais apreenderam sete iPhones, todos com restrição de furto registrada por frequentadores do mesmo evento. A mulher foi detida em flagrante e encaminhada à delegacia, onde responderá por receptação.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

