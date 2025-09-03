Membro de facção criminosa do Nordeste morre em confronto com a polícia

Foragido de facção criminosa do Nordeste morre em confronto com a polícia em Goiás - (crédito: Material cedido )

Um confronto armado em Santo Antônio do Descoberto (GO) — cidade a cerca de 50km da capital — resultou na morte de um dos principais integrantes da facção Nova Okaida, considerada a mais violenta do Nordeste, na manhã desta quarta-feira (3/9). O criminoso, identificado como “Pará”, era conselheiro da organização criminosa, que atua no sertão paraibano, e estava foragido. Contra ele, pesavam três mandados de prisão em aberto, incluindo uma condenação de 32 anos em regime fechado, por sequestro seguido de morte.

A ação, realizada de forma integrada, contou com equipes da CPE Entorno Oeste da Polícia Militar de Goiás (PMGO), do 17º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), além de apoio do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e CPR2 da Polícia Militar da Paraíba (PMPB) e do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Durante a tentativa de captura, o criminoso reagiu, dando início a um tiroteio com as forças de segurança. Ele foi atingido e não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, munições, drogas, dinheiro em espécie e veículos (um carro e duas motos).

Além da pistola, ele portava documentos falsos e duas armas de fogo (calibres .44 e .32), 57 munições de fuzil calibre 5.56, cocaína e maconha e R$ 4.785 em dinheiro.

Histórico

O foragido acumulava passagens por roubo (art. 157, CPB), homicídio (art. 121, CPB), latrocínio (art. 157, §3º, CPB) e crimes relacionados a armas de fogo (art. 12 da Lei de Armas). A Nova Okaida, é uma facção com ramificações interestaduais e responsável por crimes violentos na Paraíba e em estados vizinhos.