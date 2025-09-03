InícioCidades DF
Incêndio

Uma pessoa morre e outra fica ferida após fogo atingir casa em condomínio no DF

O incêndio ocorreu no Condomínio Residencial RK, em Sobradinho, na noite desta quarta-feira (3/9)

Vítima tentou sair da casa, mas não conseguiu - (crédito: Material cedido ao Correio)
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um incêndio no Condomínio Residencial RK, em Sobradinho, na noite desta quarta-feira (3/9). A Polícia Civil (PCDF) informou que a vítima fatal é Ronaldo Jorge de Lima, de 69 anos. 

A mulher socorrida é uma idosa, de 64 anos. Ela é cadeirante, esposa do homem que perdeu a vida no incêndio e foi socorrida pelos vizinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ela foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Sobradinho.

Ao chegarem ao local, as equipes do CBMDF encontraram grande quantidade de fumaça saindo da estrutura. Segundo informações preliminares, o fogo atingiu uma casa e destruiu completamente um dos cômodos. O Correio apurou que a vítima tentou sair da casa — que tem dois andares —, mas não conseguiu.

Agentes da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) estão em deslocamento para o local.

Por Darcianne Diogo
postado em 03/09/2025 20:05 / atualizado em 03/09/2025 21:15
