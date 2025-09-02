Homem fica com fratura exposta na perna ao ser atropelado por moto no Cruzeiro

Homem foi atendido e levado ao hospital pelos bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 54 anos ficou ferido depois de ser atropelado por uma moto na noite desta terça-feira (2/9), em frente ao Cruzeiro Center, no Cruzeiro. O motociclista saiu sem prestar socorro.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e encontraram o homem caído ao chão com fratura exposta na perna esquerda. Os socorristas iniciaram os procedimentos aplicados em vítimas de trauma e os transportaram ao Hospital de Base.

A via foi parcialmente interditada para o atendimento e o local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran).