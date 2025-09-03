Vizinhos usaram água da piscina para apagar incêndio em casa e salvaram idosa

A vítima do incêndio que atingiu uma casa no Condomínio Residencial RK, em Sobradinho, é Ronaldo Jorge de Lima, 69 anos. A mulher dele, de 64 anos, é cadeirante e foi socorrida com vida pelos vizinhos.
O incêndio ocorreu na noite desta quarta-feira (3/9) e atingiu alguns cômodos da casa. Segundo o delegado Hudson Maldonado, chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), vizinhos usaram baldes para pegar água da piscina da casa na tentativa de apagar as chamas.
A idosa foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Sobradinho. De acordo com os bombeiros, quando as equipes do CBMDF chegaram ao local encontraram grande quantidade de fumaça saindo da estrutura. Segundo nformações preliminares, o fogo atingiu uma casa e destruiu completamente um dos cômodos.