PMDF prende grupo por furto de água em hidrante próximo ao HRAN

Quatro homens foram detidos por furtarem água de um hidrante público, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Eles usavam carrinhos de supermercado para transportar sete tambores de 200 litros já cheios. Dois dos suspeitos têm extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto e tráfico de drogas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que equipes do 3º Batalhão foram acionadas para a ocorrência e passaram a monitorar a ação criminosa com apoio da unidade de inteligência. No momento oportuno, os policiais abordaram quatro homens em flagrante com os recipientes usados para o furto.

Além da apreensão, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para reparar o hidrante, que foi danificado durante a prática criminosa.

A prática ilegal já havia provocado desabastecimento na unidade de saúde em ocasiões anteriores, colocando em risco aos pacientes e ao funcionamento do hospital.

O caso resgitrado na última terça-feira (2/9), será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

