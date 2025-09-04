Quem é o homem que escondia 10 cães mortos em abrigo clandestino

O homem preso por manter um abrigo clandestino de cães em Planaltina é Victor Gabriel Fagotti, 21 anos. No chamado “hotel de PETs” gerido por ele, a Polícia Civil encontrou um cenário monstruoso: 10 cachorros mortos em diferentes estágios de decomposição, dois sobreviventes em estado de desnutrição e um espaço insalubre.

Victor foi preso pelos investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), na manhã desta quinta-feira (4/9), passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Investigação

Nas redes sociais, o “lar temporário” tinha por nome “Recanto Pet Hotel” e, entre os serviços oferecidos, tinha táxi dog e passeadores. Segundo as investigações, a mensalidade custava R$ 600. No entanto, o dinheiro não era investido na manutenção do local e no bem-estar dos animais.

As apurações da polícia começaram após uma denúncia. O informante relatou a morte de animais resgatados e mantidos no abrigo. Segundo o delegado-chefe da DRCA, Jônatas Silva, os tutores passaram a desconfiar do serviço depois de solicitar imagens e vídeos dos cães e não serem atendidos.

Equipes da DRCA deslocaram-se até a Quadra 60 de Planaltina cidade, onde encontraram o cenário de horror. Segundo testemunhas, o responsável pelo local teria utilizado produtos químicos para acelerar a decomposição das carcaças e reduzir o odor, que incomodava os vizinhos.

Os animais estavam confinados em baias, todos apresentando sinais de morte por inanição, e um deles preso entre as grades, em tentativa de fuga.

