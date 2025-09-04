Abrigo clandestino em Planaltina tinha 10 cães mortos em estado de decomposição

Os animais estavam confinados em baias, todos apresentando sinais de morte por inanição - (crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), encontrou um abrigo clandestino em Planaltina com 10 cães mortos em diferentes estágios de decomposição. O local funcionava como lar temporário pago.

A ação teve início após denúncia. O informante relatou a morte de animais resgatados e mantidos no abrigo pago por tutores. A mensalidade custava em torno de R$ 600 mais a ração.

Equipes da DRCA deslocaram-se até a Quadra 60 da cidade, onde encontraram um cenário de horror. Segundo o delegado-chefe da DRCA, Jônatas Silva, o espaço tinha 10 cães mortos e dois sobreviventes em estado de extrema desnutrição.

Segundo testemunhas, o responsável pelo local teria utilizado produto químico para acelerar a decomposição das carcaças e reduzir o odor que incomodava os vizinhos.

Os animais estavam confinados em baias, todos apresentando sinais de morte por inanição, e um deles preso entre as grades em tentativa de fuga.

O responsável pelo abrigo, de 21 anos, foi preso em flagrante e autuado, por enquanto, por sete crimes de maus-tratos a cães (art. 32, §1º-A, Lei 9.605/98), sendo cinco com a pena aumentada pelo resultado morte, em concurso material (art. 69, CP).