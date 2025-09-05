Incêndio deixa casa completamente destruída no Sol Nascente

Uma casa pegou fogo na manhã desta sexta-feira (5/9), no Setor Habitacional Sol Nascente. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o imóvel foi encontrado com as portas trancadas e sem moradores no momento do incêndio.
As chamas se concentraram na sala e em um dos quartos. Não houve vítimas. No entanto, a estrutura da casa foi comprometida e precisou ser isolada. O local passará por perícia do CBMDF para apurar as causas do incêndio.
postado em 05/09/2025 11:49