Casa fica completamente destruída após incêndio, em Planaltina

No momento do incêndio, não havia ninguém no interior do imóvel - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na noite deste domingo (27/7), uma casa ficou completamente destruída após pegar fogo. O incêndio ocorreu na quadra 15 do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina (DF).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com chamas altas e grande quantidade de fumaça saindo de uma das casas localizadas em um mesmo lote residencial.

Os militares iniciaram o combate com o uso de linhas de mangueiras. Todos os cômodos da casa atingida foram consumidos pelo fogo, de acordo com a corporação. Porém, a atuação rápida do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo se alastrasse para a residência vizinha. No momento do incêndio, não havia ninguém no interior do imóvel, segundo o CBMDF.

A dona da casa que pegou fogo, uma mulher de 40 anos, foi encontrada em estado de choque e bastante abalada emocionalmente. Ela não apresentava queimaduras e, após avaliação pelos socorristas e regulação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Planaltina, para acompanhamento médico.

O Corpo de Bombeiros não soube informar as causas do incêndio. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pela preservação do local.