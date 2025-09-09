Programa da UnB incentiva empreendedorismo entre estudantes

Guilherme Gelfuso, diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico da UnB - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Durante o CB Fórum - Educação Profissional e Mercado de Trabalho, o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Gelfuso, falou sobre o trabalho que a instituição está desenvolvendo para incentivar os alunos a empreender.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Trata-se do Prisma, Programa de Residência em inovação, que tem como objetivo apoiar projetos inovadores em fase de ideação, fortalecer a cultura empreendedora e conectar estudantes, docentes e técnicos da UnB ao ecossistema de inovação do Distrito Federal e do Brasil. “Vemos o empreendedorismo como nova estratégia de manter o aluno na universidade”, destacou Guilherme.

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

Veja a íntegra