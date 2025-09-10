Brasília celebra tradição paraense do Círio de Nazaré

Entre os dias 11 e 14 de setembro, Brasília recebe a 52ª edição do Círio de Nazaré, uma celebração cultural paraense que também acontece no Distrito Federal. Realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Lago Sul, a festa aconteceu pela primeira vez em 1974, feita pelas famílias paraenses que decidiram recriar a festa tradicional do seu estado na capital federal.
Neste ano, a festa traz como tema “Bem-aventurada Virgem Maria, porta do céu” e terá rituais religiosos, manifestações culturais e a tradicional gastronomia paraense. Além das missas, estão previstos a procissão náutica, o passeio motociclístico, apresentações musicais e a quermesse, com pratos típicos.
A organização da festa também fará uma exposição dos mantos de Nossa Senhora de Nazaré. São 26 peças que cobriram a imagem nas edições anteriores e que podem ser apreciados pelo público presente.
Confira a programação completa:
Quinta-feira
19h30: Missa de Apresentação do Manto
Tríduo em honra à Nossa Senhora (1º dia)
Abertura da exposição
Sexta-feira
19h: Abertura da Quermesse e Exposição dos mantos
19h30: Missa e Consagração à Nossa Senhora
Tríduo em honra à Nossa Senhora (2° dia)
21h: Show Evangelizador com Crícia Martins
Sábado
09h30: Procissão Náutica no Lago Paranoá
11h30: Passeio Motociclístico até a Paróquia
18h: Exposição dos Mantos
18h30: Missa e Tríduo em honra à Nossa Senhora (3º dia)
19h: Quermesse
20h30: Show evangelizador com Glaucia Martins e Banda San Rafael
Domingo
10h30: Missa Dominical
10h30: Exposição dos Mantos
12h: Quermesse
13h: Show de forró católico com Filhos de Lourdes
14h30: Apresentação de Grupo de Carimbó
15h: Ofício de Nossa Senhora e Terço Mariano
16h30: Missa Festiva em ação de graças à Nossa Senhora de Nazaré
18h: Procissão do Círio de Nazaré.
20h30: Show evangelizador com a Banda Sirac
