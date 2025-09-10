Cavalgada Trote Campeiro chega às trilhas do Gama neste domingo (14/9)

O grupo de cavaleiros e cavaleiras fará um trajeto de 10 km até a Capela São Francisco - (crédito: Divulgação)

A Cavalgada Trote Campeiro, uma das tradições do interior brasileiro, acontecerá neste domingo (14/9) no Gama. Com concentração às 8h, em frente à Agropecuária Império Rural, o evento reúne cavaleiros e cavaleiras de várias regiões do DF em um trajeto de 10 km que une fé, cultura e convivência rural.

Leia também: Cavalo desnutrido é resgatado após ser abandonado na Estrutural

A comitiva parte rumo à Capela São Francisco, com destino final na sede da Associação dos Moradores e Produtores da Ponte Alta (AMPA), no Núcleo Rural Ponte Alta. Lá, o público encontrará uma programação completa com feira de artesanato, praça de alimentação e shows ao vivo de artistas como Gleno Rossi, Karol Felix, Ronaldy Silva e o grupo Biscoito Forró 100 Dó.

Leia também: Som da viola ecoa em Brasília para os amantes da música caipira de raiz

Quem adquirir a camiseta oficial de R$50,00 poderá saborear a tradicional Queima do Alho, com destaque para o Costelão de Chão, preparado no estilo campeiro. A entrada é gratuita, e a única exigência para participar da cavalgada é estar montado.

Serviço

Cavalgada Trote Campeiro

Quando: 14 de setembro (domingo

Horário: Às 8h

Onde: Saída Agropecuária Império Rural

Chegada: AMPA – Associação dos Moradores e Produtores da Ponte Alta/ GAMA DF

Cavalgada gratuita, basta chegar montado

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Homem suspeito de participar de assalto em casa de Ceilândia é preso

Homem suspeito de participar de assalto em casa de Ceilândia é preso Cidades DF Reignição de incêndio mobiliza equipes na Floresta Nacional de Brasília

Reignição de incêndio mobiliza equipes na Floresta Nacional de Brasília Cidades DF Sandro Avelar manda carta a Lula pedindo criação de ministério

Sandro Avelar manda carta a Lula pedindo criação de ministério Cidades DF Homem é preso por atender como dentista com diploma falso no DF

Homem é preso por atender como dentista com diploma falso no DF Cidades DF Adolescente desmaia ao levar mata-leão em briga na porta de escola no Guará

Adolescente desmaia ao levar mata-leão em briga na porta de escola no Guará Cidades DF Homem mata rival dentro de UPA em Novo Gama e vai preso em flagrante