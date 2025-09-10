Cavalgada Trote Campeiro chega às trilhas do Gama neste domingo (14/9)

A Cavalgada Trote Campeiro, uma das tradições do interior brasileiro, acontecerá neste domingo (14/9) no Gama. Com concentração às 8h, em frente à Agropecuária Império Rural, o evento reúne cavaleiros e cavaleiras de várias regiões do DF em um trajeto de 10 km que une fé, cultura e convivência rural.
A comitiva parte rumo à Capela São Francisco, com destino final na sede da Associação dos Moradores e Produtores da Ponte Alta (AMPA), no Núcleo Rural Ponte Alta. Lá, o público encontrará uma programação completa com feira de artesanato, praça de alimentação e shows ao vivo de artistas como Gleno Rossi, Karol Felix, Ronaldy Silva e o grupo Biscoito Forró 100 Dó.
Quem adquirir a camiseta oficial de R$50,00 poderá saborear a tradicional Queima do Alho, com destaque para o Costelão de Chão, preparado no estilo campeiro. A entrada é gratuita, e a única exigência para participar da cavalgada é estar montado.
Serviço
Cavalgada Trote Campeiro
Quando: 14 de setembro (domingo
Horário: Às 8h
Onde: Saída Agropecuária Império Rural
Chegada: AMPA – Associação dos Moradores e Produtores da Ponte Alta/ GAMA DF
Cavalgada gratuita, basta chegar montado
