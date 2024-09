Círio de Nazaré em Brasília: 51 anos com exposição de mantos e diversas atrações

A tradicional festa do Círio de Nazaré em Brasília, realizada na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, vai até domingo (8/9). Nesta edição, são celebrados os 51 anos da comemoração na capital. A novidade desta temporada é que os fiéis podem visitar uma exposição de mantos usados na imagem de Nossa Senhora, em cada ocasião da festa, desde 1999. Além disso, o público pode apreciar shows evangelizadores e degustar comidas típicas paraenses, como pato no tucupi, tacacá e açaí. De acordo com os coordenadores da festa, cerca de mil fiéis são esperados a cada dia no evento, que teve início na quinta-feira.

O coordenador da festa, Carlos Eduardo Alves, 42 anos, explica que a celebração é baseada em Nossa Senhora de Nazaré. "Por conta disso, temos várias questões envolvendo as crenças, como o caso da procissão, que ocorre no domingo, onde as pessoas caminham com velas nas mãos e também segurando a corda que rodeia a imagem da Santa. Por isso, temos desenhos de corda em vários lugares por aqui", prossegue, dizendo que hoje, às 11h, haverá um passeio motociclístico. "Ele inicia ao lado do Cota Mil Iate Clube, assim que os motoqueiros recebem a imagem da procissão náutica e fazem um translado até a Paróquia", acrescenta.

Eduardo comenta que, a cada ano, um casal de coordenadores é escolhido e há uma crença de que todos eles recebem um presente divino. "O meu foi um filho, pois minha esposa está com sete semanas de gravidez. Esse será o nosso quarto filho", pontuou.

Mantos

A exposição dos mantos é uma cultura trazida de Belém para Brasília. Para não deixá-los apenas guardados, criou-se a curadoria de mantos de Nossa Senhora de Nazaré, relembra Maria da Glória, 72, atualmente, responsável pela função. "Hoje, temos 25 peças, pois, desde 1999, estamos com essa tradição. Fomos analisando a imagem e vendo qual tipo cairia melhor nela. Agora, estamos fazendo essa exposição para todos os visitantes apreciarem os mantos", descreve.

Glória menciona que desenvolveu uma forte ligação com a santa, após uma gravidez de risco, aos 40 anos. "Eu tinha um cisto no ovário esquerdo, e decidimos não interromper a gestação. Quando minha filha nasceu, tive uma infecção generalizada e fiquei em coma. Minha bebê teve problema de bilirrubina (substância produzida durante a destruição de glóbulos vermelhos pelo organismo), que chegou a 19,8. Se chegasse a 20 pontos, ela poderia ter uma lesão cerebral. Pedi para Nossa Senhora cuidar de nós. Eu estava quase morta e voltei à vida", recorda.











Dedicação

"Em um evento como esse, eu me dedico de corpo e alma, porque vale muito a pena você se consagrar", afirma o paroquiano Alexandro César de Oliveira, 42, devoto da santa. "Fui curado de dois cânceres por meio da fé que tenho nela. O primeiro foi há quatro anos, um câncer linfático. Mais recentemente, há cerca de quatro meses, foi um tumor no rim. Sempre tive sinais e orientações dela. Onde quer que eu fosse, sentia a presença da santa. Eu a considero como uma mãe, tanto no céu quanto na terra", observa.

Alexandro tenta participar de todas as atividades da festa. "Não posso perder nada, são os melhores quatro dias do ano e não quero perder nem um minuto", finaliza.

História

No Brasil, a primeira celebração do Círio foi realizada no Rio de Janeiro, em 1630, na cidade de Saquarema. O culto começou a ganhar repercussão em Belém do Pará, onde ocorre desde 1793, depois de a imagem da santa ter sido encontrada por Plácido José de Souza, em 1700, às margens do Igarapé Murutucu. Em 5 de outubro de 1974, foi realizado pela primeira vez em Brasília, na mesma Paróquia em que é celebrado atualmente.

Programação

Sábado (7/9)



9h30 - procissão náutica

11h - passeio motociclístico

18h30 - missa e terceiro dia do tríduo; exposição dos mantos; quermesse e show evangelizador com Tony Allisson

Domingo (8/9)

10h - Santa Missa Dominical

12h - quermesse; show de forró católico com Ulissis Lima e apresentação de carimbó

15h - Ofício de Nossa Senhora e Oração do Terço Mariano

16h30 - missa festiva em ação de graças à Nossa Senhora de Nazaré, presidida pelo Padre Rambo

18h - procissão do Círio de Nazaré; após a procissão, show evangelizador com a Banda Sirac

Exposição dos mantos

Sábado (7/9): das 18h às 23h

Domingo (8/9): a partir das 10h

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso