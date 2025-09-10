Homem que planejou atentado no Aeroporto de Brasília é preso

O homem que planejou explodir uma bomba no Aeroporto de Brasília foi preso, na noite de terça-feira (9/9), pela Polícia Federal, após o Supremo Tribunal Federal (STF) expedir um mandado de prisão contra ele. George Washington de Oliveira Sousa, 57 anos, foi detido no Guará e enviado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. Ele está na carceragem da Polícia Civil (PCDF), à disposição da Justiça.

George foi condenado a nove anos e oito meses de prisão e estava em regime semiaberto. O inquérito foi encaminhado ao STF por semelhança com os crimes cometidos no 8 de janeiro. Em junho, após tentativas frustradas de localizá-lo, o ministro Alexandre de Moraes fez uma notificação por edital. O homem seguiu foragido até ser localizado pela PF.

Em 24 de dezembro de 2022, funcionários da Inframérica encontraram, nas proximidades do Aeroporto de Brasília, material explosivo dentro de uma caixa. Os suspeitos usaram um caminhão para deixá-la na via pública durante a madrugada. À época, foi descoberto que os bolsonaristas George Washington, Wellington Macedo e Alan Diego dos Santos foram os responsáveis por planejar o ataque. George Washington teria confeccionado o artefato.



