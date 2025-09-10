InícioCidades DF
Incêndio

Vídeo: Incêndio destrói metade de chácara em área rural no Lago Norte

Um incêndio destruiu metade da produção de uma chacareira, no Lago Norte. Bombeiros estimam em 5 mil metros a área queimada

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi estimada em 5 mil metros quadrados e não houve registro de vítimas - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A press)
Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi estimada em 5 mil metros quadrados e não houve registro de vítimas - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A press)
Um incêndio em vegetação atingiu uma área próxima a residências na ML 4 do Lago Norte, no Vale do Palha, e destruiu cerca de 50% da produção alimentícia de uma chácara. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para conter as chamas, que se espalharam rapidamente pela propriedade.
A produtora orgânica Cláudia Costa Bahia, moradora da região há 25 anos, relatou o desespero ao ver sua produção e estruturas sendo consumidas pelo fogo. "Eu sei de onde veio o fogo e vou denunciar. Isso não pode mais acontecer”, afirmou ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

A chácara, dedicada ao cultivo de banana, jaca, mamão, mandioca, teve cercas, estacas e áreas de compostagem destruídas. “Foi devastador, porque compromete a produção, a natureza, os animais. É um absurdo. Eu e meu caseiro tentamos apagar com água, liguei para os bombeiros, que demoraram de 30 a 40 minutos para chegar. Quando chegaram, metade já tinha sido consumida”, lamentou a produtora.
 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi estimada em 5 mil metros quadrados e não houve registro de vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi estimada em 5 mil metros quadrados e não houve registro de vítimas. (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Ação

O Terceiro-Sargento Rizzo do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), informou que a corporação utilizou uma viatura com 4 mil litros de água no combate às chamas. “Quando chegamos, o fogo avançava em direção à residência. Esticamos cerca de 100 metros de mangueira e iniciamos a proteção da casa. Após uma hora de combate conseguimos debelar o incêndio. O fogo parou ao atingir uma mata de galeria”, explicou.
Segundo o militar, a área queimada foi estimada em 5 mil metros quadrados. Não houve registro de vítimas.
Veja o vídeo:

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 10/09/2025 14:33
x