Seminário gratuito discute mobilidade urbana

Entre 17 e 19 de setembro, a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) promove o seminário A participação social na política de mobilidade urbana. A atividade conta com opção de participação presencial, na sede da ESMPU, e remota, pelo canal da instituição no YouTube. As inscrições ficam abertas até a data do evento.

São oferecidas 110 vagas presenciais para membros e servidores do ministério, além do público externo. As vagas para participação on-line são ilimitadas.

A atividade propõe mostrar o papel da sociedade na construção de políticas de mobilidade, além de preparar membros e servidores do MPU para atuarem como garantidores dessa participação.

Serviço:

Inscrição: até 17 de setembro

Datas: 17 de setembro, das 16h às 19h, 18 e 19 de setembro, das 8h30 às 18h30

Vagas: 110 vagas para participação presencial e ilimitadas para on-line

Inscrição para modalidade presencial: https://tinyurl.com/34e5pswy

Inscrição para modalidade on-line: https://tinyurl.com/3mc9cnvd