Leitura para Todos: projeto de Brasília leva livros a comunidades

Idealizado por Dona Maria dos Milagres Barreto, movimento nasceu com uma cesta de oito livrinhos e hoje já alcança diferentes regiões, mas precisa de apoio para continuar crescendo

Projeto Leitura para Todos democratiza o contato com os livros e espalha história - (crédito: Arquivo pessoal)
Projeto Leitura para Todos democratiza o contato com os livros e espalha história - (crédito: Arquivo pessoal)

Em diversas comunidades de Brasília, a falta de acesso à leitura ainda é um obstáculo para crianças, adolescentes e idosos, comprometendo o desenvolvimento cultural e intelectual da população. Para mudar essa realidade, surgiu o projeto Leitura para Todos, criado por Maria dos Milagres Barreto. Conhecida como Dona Maria ela decidiu democratizar o contato com os livros e espalhar histórias para quem mais precisa.

O programa começou de forma simples: oito livrinhos organizados em uma cesta em frente à casa da idealizadora, que sempre sonhou em manter uma biblioteca aberta para a vizinhança. “Meus olhos brilham toda vez que vejo um sorriso ou uma nova doação”, conta Maria.

Idealizado por Dona Maria, movimento nasceu com uma cesta de oito livrinhos e hoje já alcança diferentes regiões
Idealizado por Dona Maria, movimento nasceu com uma cesta de oito livrinhos e hoje já alcança diferentes regiões (foto: Arquivo pessoal)

Hoje, a iniciativa cresceu e já conta com quatro pontos fixos: no Recanto das Emas, em uma padaria na Ponte Alta, em um hospital pediátrico contra o câncer no interior da Paraíba e no próprio condomínio da fundadora. A proposta é clara: instalar stands acessíveis nas ruas e espaços comunitários, permitindo que qualquer pessoa retire livros sem burocracia, apenas com a vontade de ler.

Mais que uma rede de empréstimos, o Leitura para Todos nasceu inspirado no desejo de Dona Maria de compartilhar a mesma emoção que sentiu ao descobrir seu primeiro livro. O projeto tem como público prioritário famílias humildes e comunidades em vulnerabilidade social. A idealizadora do projeto defende que a leitura é um direito universal e uma ferramenta de transformação.

Apesar do impacto positivo, a iniciativa enfrenta desafios para se manter. A escassez de doações limita a expansão e dificulta a reposição dos exemplares. Ainda assim, a criadora mantém a esperança de ver uma rede de parceiros, voluntários e apoiadores engajados na causa, garantindo que os livros circulem e alcancem cada vez mais pessoas.

“Imagina crianças, jovens e idosos das comunidades de Brasília lendo sem barreiras, com acesso fácil a livros que ampliam seus horizontes, despertam a criatividade e mudam seu futuro”, projeta Dona Maria.

Pontos de doação e coleta:

- Q 109 conjunto 01 casa 15, Recanto das Emas (DF)

- DF 475 panificadora sabor do trigo-Ponte Alta Norte - Gama (DF)

- Ala pediátrica hospital municipal de Brejo do Cruz (PB)

- Condomínio Alto Padrão- Ponte Alta Norte - Gama (DF)

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 10/09/2025 16:55
