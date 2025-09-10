Leitura para Todos: projeto de Brasília leva livros a comunidades

Projeto Leitura para Todos democratiza o contato com os livros e espalha história - (crédito: Arquivo pessoal)

Em diversas comunidades de Brasília, a falta de acesso à leitura ainda é um obstáculo para crianças, adolescentes e idosos, comprometendo o desenvolvimento cultural e intelectual da população. Para mudar essa realidade, surgiu o projeto Leitura para Todos, criado por Maria dos Milagres Barreto. Conhecida como Dona Maria ela decidiu democratizar o contato com os livros e espalhar histórias para quem mais precisa.

O programa começou de forma simples: oito livrinhos organizados em uma cesta em frente à casa da idealizadora, que sempre sonhou em manter uma biblioteca aberta para a vizinhança. “Meus olhos brilham toda vez que vejo um sorriso ou uma nova doação”, conta Maria.

Idealizado por Dona Maria, movimento nasceu com uma cesta de oito livrinhos e hoje já alcança diferentes regiões (foto: Arquivo pessoal)

Hoje, a iniciativa cresceu e já conta com quatro pontos fixos: no Recanto das Emas, em uma padaria na Ponte Alta, em um hospital pediátrico contra o câncer no interior da Paraíba e no próprio condomínio da fundadora. A proposta é clara: instalar stands acessíveis nas ruas e espaços comunitários, permitindo que qualquer pessoa retire livros sem burocracia, apenas com a vontade de ler.

Mais que uma rede de empréstimos, o Leitura para Todos nasceu inspirado no desejo de Dona Maria de compartilhar a mesma emoção que sentiu ao descobrir seu primeiro livro. O projeto tem como público prioritário famílias humildes e comunidades em vulnerabilidade social. A idealizadora do projeto defende que a leitura é um direito universal e uma ferramenta de transformação.

Apesar do impacto positivo, a iniciativa enfrenta desafios para se manter. A escassez de doações limita a expansão e dificulta a reposição dos exemplares. Ainda assim, a criadora mantém a esperança de ver uma rede de parceiros, voluntários e apoiadores engajados na causa, garantindo que os livros circulem e alcancem cada vez mais pessoas.

“Imagina crianças, jovens e idosos das comunidades de Brasília lendo sem barreiras, com acesso fácil a livros que ampliam seus horizontes, despertam a criatividade e mudam seu futuro”, projeta Dona Maria.



















Pontos de doação e coleta:

- Q 109 conjunto 01 casa 15, Recanto das Emas (DF)

- DF 475 panificadora sabor do trigo-Ponte Alta Norte - Gama (DF)

- Ala pediátrica hospital municipal de Brejo do Cruz (PB)

- Condomínio Alto Padrão- Ponte Alta Norte - Gama (DF)

